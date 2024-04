Europa League, Milan-Roma: orario, info, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

A San Siro il primo atto del derby italiano tra Milan e Roma per i quarti di Europa League: un dubbio in difesa per Pioli, De Rossi pensa a Smalling

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Su il sipario. Alla Scala del calcio il derby di Europa League tra Milan e Roma che vale un posto in semifinale. Il primo atto dei quarti va in scena ai piedi della Madonnina per un evento che s’annuncia memorabile. Sarà Leao contro Dybala, Giroud contro Lukaku. Pioli contro De Rossi: tutto quello che c’è da sapere sulla doppia sfida che dà lustro al movimento italiano.

Milan-Roma, orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Sono davvero numerose le opzioni per non perdersi neppure un istante del derby tra Milan e Roma valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Il primo atto andrà in scena giovedì 11 aprile, alle 21:00, allo stadio Meazza. La Scala del calcio per la partita più attesa, per cui è prevista anche la diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Ma Milan-Roma potrà essere vista, come sempre, anche su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, e DAZN. Per quanto riguarda la copertura in streaming dell’evento, si potrà scegliere tra Rai Play, l’app SkyGo, DAZN e NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto di Sky.

Partita Europa League 2023/24: Milan-Roma

Milan-Roma Data e orario: giovedì 11 aprile ore 21:00

giovedì 11 aprile ore 21:00 Diretta tv: Rai 1, Sky, DAZN

Rai 1, Sky, DAZN Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, DAZN, NOW

SEGUI L’EUROPA LEAGUE SU DAZN

Milan-Roma, le probabili formazioni: le scelte di Pioli e De Rossi

Qui Milan

Un solo vero dubbio per Pioli e riguarda il pacchetto arretrato con Thiaw che insidia Kjaer. Per il resto la formazione è praticamente fatta. Rossoneri in campo con l’ormai consueto 4-2-3-1: tra i pali Maignan, in difesa Calabria, Kjaer o Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez. In mediana il tandem formato da Bennacer e Reijnders, quindi spazio ai Fantastici 4: Pulisic, Loftus-Cheek e Rafa Leao sulla trequarti, Giroud come terminale offensivo.

Qui Roma

Possibile debutto in Europa per Smalling, reduce dagli 11 minuti che De Rossi gli ha riservato nel derby vinto con la Lazio. Sulla sinistra è ballottaggio tra Spinazzola e Angeliño. La Roma si dispone con il 4-3-3: Mancini e Smalling più di Llorente davanti a Svilar; Celik e Spinazzola (o Angeliño) come terzini. Nessun dubbio in mezzo al campo: toccherà a Cristante, Paredes e Pellegrini. Dybala ed El Shaarawy larghi nel tridente con Lukaku al centro dell’attacco.

Milan-Roma, ecco la probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafa Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafa Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

Milan-Roma: la designazione arbitrale

Ad arbitrare il derby italiano di Europa League sarà tra Milan e Roma sarà il francese Clément Turpin. Gli assistenti saranno Nicolas Danos ed Erwan Finjean, quarto uomo Ruddy Buquet, al Var Jérôme Brisard, assistente Var Willy Delajod. Turpin ha già arbitrato i rossoneri quattro volte e i precedenti non lasciano ben sperate. Il bilancio, infatti, è di due pareggi e altrettante sconfitte. Il fischietto francese ha diretto la semifinale di ritorno di Champions League della scorsa stagione, quando il Milan è stato mandato al tappeto 1-0 dall’Inter nell’euro-derby.

Tre, invece, i precedenti con la Roma: il bilancio è di due vittorie e una sconfitta. I tifosi giallorossi lo ricordano bene, perché fu lui ad arbitrare lo storico Roma-Barcellona di Champions del 2018, quando la squadra allora allenata da Di Francesco s’impose 3-0 ribaltando il 4-1 dell’andata e centrando la qualificazione alle semifinali.

SEGUI L’EUROPA LEAGUE SU DAZN