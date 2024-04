Roma: Mancini nel mirino della Procura, arriva la lettera della moglie

Per il difensore potrebbe arrivare la squalifica secondo l'art 4 del CGS ma si aspettano gli esiti dell'inchiesta della Fgc. Il post di lady Mancini

Domani probabilmente il Giudice Sportivo non prenderà alcun provvedimento per Gianluca Mancini in merito alla vicenda della bandiera della Lazio sventolata in maniera provocatoria dopo il derby vinto, perché si attendono sviluppi dall’inchiesta della Procura, ma a Roma si parla ancora sia del gol che ha consentito alla Roma di vincere la stracittadina dopo due anni di digiuno sia delle polemiche post-partita.

Roma, la moglie di Mancini gli dedica un post sui social

Il trionfo di Mancini è stato reso ancora più speciale da una toccante dedica della moglie di Gianluca Mancini, Elisa Baggiani, con un post sui social. Con parole cariche di emozione e amore, Elisa ha raccontato il proprio percorso accanto a Mancini: “La prima volta che ti ho visto giocare avevo fatto 500km con la patente presa da pochi mesi, mi ricordo che litigai con mia mamma che mi disse “ma veramente vuoi andare fino a là per un ragazzo?”. Non sapevo niente né di calcio né di te. Dopo 10 anni insieme, tutti i sacrifici e i “rospi” che ti ho visto ingoiare posso dire che questo video per la prima volta mi ha emozionata. Sentire una città che grida il tuo nome per me che come nessun’altro so quanto te lo meriti mi riempie il cuore, e anche se non so ancora niente di calcio e per me è “solo” il tuo lavoro, adesso però posso dirti che sono orgogliosa di te.”

Roma, la moglie di Mancini lo difende dopo il gesto alla Lazio

Non mancano per la moglie anche parole di difesa nei confronti del marito, dopo il gesto anti-Lazio: “Di te che fuori da Trigoria e dall’Olimpico lotti ogni giorno come in campo per essere il Principe perfetto per le tue Principesse e senza presunzione ti dico che conoscendoti meglio di chiunque altro posso dire che si, ieri hai vinto la partita grazie a un tuo goal, ma nella vita vinci tutti i giorni per l’uomo che sei, il più buono e puro del mondo. Ti amo”.

Roma, Gianluca Mancini a rischio squalifica per gesto anti Lazio

Le scuse di Gianluca Mancini non hanno attenuato le polemiche suscitate dai festeggiamenti romanisti, portando la Procura della FIGC ad aprire comunque un fascicolo d’indagine. Il difensore rischia una squalifica per possibile violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, lo stesso che obbliga i tesserati al rispetto di lealtà, correttezza e probità in campo e non. Per la Roma (per il principio della responsabilità oggettiva) è in arrivo una multa salata, nell’attesa di capire se il procuratore Chinè darà gli estremi per una squalifica nei confronti di Mancini.