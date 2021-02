Europa League: Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni

Milan a caccia di riscatto in Europa dopo le delusioni in campionato. La squadra di Pioli affronterà in serata alle 21 la Stella Rossa nella partita valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Si riparte dal 2-2 dell’andata: Ibrahimovic si accomoderà inizialmente in panchina, in attacco Leao unica punta sostenuta da Castillejo, Krunic e Calhanoglu. A centrocampo Meite con Kessie, in difesa la coppia di centrali sarà composta da Tomori e Romagnoli.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao

Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Gajic; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Gavric; Ben, Ivanic; Falcinelli.

OMNISPORT | 25-02-2021 09:06