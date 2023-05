Europa League, Moussa Diaby: “Avremo bisogno dei nostri tifosi”

L’esterno del Bayer Leverkusen ai microfoni della Uefa: “Mi aspetto una grande partita perché conosciamo la Roma, il suo allenatore e i suoi tifosi appassionati”

11-05-2023 15:46

A poche ore dal fischio d’inizio della gara di Uefa Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, l’esterno della squadra tedesca Moussa Diaby concede un’intervista ai microfoni della UEFA.

Come riportato poi sul sito ufficiale della Uefa, e poi come riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore francese, classe 1999, ha dichiarato: “Sarà una grande partita. Entrambe le squadre lotteranno per vincere e in più sappiamo quanto sono forti i club italiani in questo momento. Mi aspetto una grande partita perché conosciamo la Roma, il suo allenatore e i suoi tifosi appassionati. Anche noi avremo bisogno dei nostri tifosi”. Conclude poi Diaby: “Loro ci motiveranno a giocare due grandi partite per raggiungere la finale per loro”.