Europa League, le gare di oggi: riflettori su Ajax-Eintracht, il programma con gli orari

La competizione entra nel vivo: la Lazio affronta il Plzen, la Roma ospita l'Athletic Bilbao. Il programma completo dell'andata degli ottavi

Dopo il grande spettacolo della Champions League, tocca all’Europa League con le gare di andata degli ottavi di finale. Due le italiane ancora in corsa: la Lazio di Baroni, attesa dalla sfida contro il Viktoria Plzen, e la Roma di Ranieri, impegnata con l’Athletic Bilbao. Nel ricco programma spicca il confronto tra Ajax e Francoforte, mentre il Tottenham sfiderà l’AZ Alkmaar.

Europa League, ottavi di finale: le gare di oggi, giovedì 6 marzo

Otto partite, sedici squadre e un solo obiettivo: i quarti di finale di Europa League. Due le inglesi ancora in corsa: il Manchester United e il Tottenham. I Red Devils di Amorim non possono permettersi altri passi falsi dopo una stagione deludente, come dimostra il 14° posto in Premier e dall’eliminazione in FA Cup. Contro la Real Sociedad sarà un doppio confronto da dentro o fuori per dare un senso alla stagione. Per gli Spurs, invece, superati i problemi fisici degli ultimi mesi, l’ostacolo si chiama AZ Alkmaar.

Il Lione di Fonseca, non del tutto soddisfatto del rendimento stagionale, punta a imporsi in Europa nel doppio confronto contro il FCSB. Il Fenerbahce di Mourinho, già due volte vincitore della competizione, vuole archiviare le tensioni interne e concentrarsi sul campo: l’avversario sarà il Rangers.

Nel programma spicca Ajax-Francoforte: la squadra di Farioli, dopo un avvio difficile, ha cambiato marcia e ora punta alla sfida contro i tedeschi. L’Ajax è in grande forma, reduce da nove vittorie consecutive in Eredivisie, mentre il Francoforte ha vinto solo una delle ultime sette partite giocate. Il Bodo Glimt, invece, se la vedrà con l’Olympiakos.

E poi le italiane. La Lazio, forte del buon momento di forma e della recente vittoria contro il Milan, farà visita al Viktoria Plzen con l’obiettivo di confermarsi anche in Europa, dopo aver dominato la fase a girone unico della competizione. Per la Roma, invece, il palcoscenico sarà l’Olimpico, teatro del big match contro l’Athletic Bilbao: entrambe le squadre arrivano alla sfida in ottime condizioni e pronte a giocarsi tutto.

Europa League, il programma completo

Ecco il programma completo con gli orari e la copertura televisiva di tutte le partite di ritorno dei playoff di Europa League:

Alkmaar-Tottenham ore 18:45 Sky Sport 254 FCSB-Lione ore 18:45 Sky Sport 256 Fenerbahce-Rangers ore 18:45 Sky Sport 255 Real Sociedad-Manchester United ore 18:45 Sky Sport 253 Ajax-Francoforte ore 21:00 TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 Bodo Glimt-Olympiakos ore 21:00 Sky Sport 255 Plzen-Lazio ore 21:00 Sky Sport 253 Roma-Atheltic Bilbao ore 21:00 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

Europa League, dove vederla: diretta e streaming

Tutte le partite degli ottavi di finale di Europa League saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, con la possibilità di seguirle anche tramite Diretta Gol. Gli incontri saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e NOW, previo abbonamento. Inoltre, un match internazionale verrà trasmesso in chiaro su TV8: questa volta tocca ad Ajax-Francoforte.