Europa League, Rakow-Atalanta: info, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Atalanta in Polonia già certa del primo posto e della qualificazione agli ottavi di Europa League: col Rakow Gasperini darà spazio alle seconde linee

Ultimo aggiornamento 13-12-2023 11:59

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Trasferta in Polonia per l’Atalanta in occasione della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Con il primo posto nel Gruppo D in cassaforte, Gasperini affronterà il Rakow dando spazio a chi ha giocato meno e a qualche giovane di talento. Insomma, un’occasione per testare la profondità della rosa.

Dove vedere Rakow-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida tra Rakow e Atalanta andrà in scena al Miejski Stadion Piłkarski di Częstochowa giovedì 14 dicembre, con fischio d’inizio fissato alle 21:00. L’ultima della Dea nella fase a gironi di Europa League sarà trasmessa in chiaro su Tv8. Come sempre, il match andrà in onda anche su Dazn, tramite app scaricabile sulle smart tv di ultima generazione, e Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252). Tante le possibilità per seguire il match in streaming: dal sito di Tv8, alle app Dazn e SkyGo, fino a Now.

Partita: Rakow-Atalanta

Rakow-Atalanta Data: giovedì 14 dicembre 2023

giovedì 14 dicembre 2023 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: in chiaro su Tv8, Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252)

in chiaro su Tv8, Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252) Streaming: Tv8, Sky Go, Now, Dazn

Le probabili formazioni: le scelte di Gasperini

Grazie al pareggio interno nel precedente turno con i portoghesi dello Sporting, l’Atalanta si è assicurata la vetta del girone e quindi la qualificazione agli ottavi di Europa League. Dunque, priorità al campionato e alla prossima sfida con la Salernitana. Difficile indovinare l’undici cui Gasperini si affiderà in Polonia.

Tanti i big assenti, soprattutto in difesa: mancheranno, infatti, Kolasinac, Toloi, Palomino, Djimsiti e Scalvini. Ancora out Scamacca in attacco. Orobici col 3-4-1-2: tra i pali spazio a Carnesecchi, quindi inedito pacchetto arretrato composto da Holm, Bonfanti e Hateboer. A centrocampo, da destra a sinistra, Zortea, il giovane Adopo, Pasalic e Bakker, che, però, è febbricitante. L’ex Milan De Ketelaere a innescare Muriel e Miranchuk.

Ecco le probabili formazioni di Rakow-Atalanta:

Rakow (3-4-2-1): V. Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. Allenatore: Dawid Szwarga.

V. Kovacevic; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Plavsic, Kochergin, Lederman, Sorescu; Nowak, Cebula; Zwolinski. Allenatore: Dawid Szwarga. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Holm, Bonfanti, Hateboer; Zortea, Adopo, Pasalic, Bakker; De Ketelaere; Muriel, Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Carnesecchi; Holm, Bonfanti, Hateboer; Zortea, Adopo, Pasalic, Bakker; De Ketelaere; Muriel, Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Arbitro: Luis Godinho (Portogallo)

SEGUI RAKOW-ATALANTA IN DIRETTA SU NOW