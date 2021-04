Europa League, Roma-Ajax: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Ajax, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo due sconfitte di fila, la Roma non perde da quattro match contro squadre olandesi nelle competizioni europee (2V, 2N), conquistando il successo nei due più recenti contro Feyenoord e Ajax, entrambi per 2-1 in Europa League.

Fonseca con il tridente titolare: Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Dzeko, Calafiori a sinistra. Ten Hag ripropone Tadic da ‘falso nueve’ con Antony e Neres ai fianchi. In porta Stekelenburg. Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Neres, Tadic, Antony. All. ten Hag

