Europa League, Roma-Braga: probabili formazioni

Si gioca questa sera il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Roma e Braga. All’andata la squadra giallorossa si era imposta all’Estádio Municipal per 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Borja Mayoral. Un risultato che sulla carta mette la squadra di Fonseca abbastanza al sicuro per quanto riguarda il passaggio del turno, ma ovviamente, prima della certezza, c’è da giocare il ritorno.

Prima di concentrarsi sul big match di campionato contro il Milan, la Roma è chiamata quindi a regolare la pratica Braga e Fonseca spera di poter contare sul pieno recupero di Cristante in difesa. In mezzo al campo maglia da titolare per Diawara che formerà la diga centrale con Veretout. In avanti Pedro e El Shaarawy supporteranno Borja Mayoral con Dzeko che partirà dalla panchina.

Il Braga invece arriva all’Olimpico con l’obiettivo di ben figurare ed evitare imbarcate. Il tecnico Carvalhal è costretto però a fare i conti con una lunga lista di infortunati, alla quale si aggiunge l’assenza dello squalificato Esgaio.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Peres; Pedro, El Shaarawy, Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato; Tripi; Darboe, Pellegrini, Villar; Mkhitaryan, Perez, Ciervo, Dzeko.

Allenatore: Fonseca

Braga (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Sequeira, Silva; Carlos, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Gaitan, Horta, Sporar.

A disposizione: Sà, Santos; Borja, Rolando, Rodrigues; Horta, Novais, Piazon, Infande; Oliveira, Ruiz.

Allenatore: Carvalhal

OMNISPORT | 25-02-2021 09:16