Europa League: Un'altra sconfitta per la Fiorentina. Ad Istanbul è 3-0 per il Basaksehir

15-09-2022 23:58

La Fiorentina non riesce più a vincere ed incappa in un’altra sconfitta dopo quella subita a Bologna nell’ultimo turno di Serie A. La squadra allenata da Enzo Italiano perde ad Istanbul contro il Basaksehir di Emre Belozoglu, e viene sconfitta 0-3 a causa della doppietta di Serdar Gurler e del gol, al 90’, realizzato da Bertrand Traoré su contropiede orchestrato perfettamente da Patryk Szysz. I viola pagano diversi errori individuali e disattenzioni, in particolare quello con cui Pierluigi Gollini regala il raddoppio ad un devastante Gurier: il portiere ex Tottenham, su retropassaggio sciagurato di un compagno, prova lo stop di coscia e poi il palleggio al limite dell’area, ma il numero 7 turco gli ruba la sfera con un intervento valido e da posizione defilata, infila col sinistro a porta vuota.

Istanbul Basaksehir – Fiorentina 3-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 12’s.t. Gurler (B), 26’ s.t. Gurler (B), 45’s.t. Traore (B)



Assist: 12’s.t. Ndayushimiye (B), 45’s.t. Szysz (B)



ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Júnior Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Ali Kaldirim; Aleksié, Biglia, Ozcan (14’ s.t. Traore); Gürler, Okaka (14’s.t. Turuk), Chouiar (38’s.t. Ozil). All. Emre Belözoğlu.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Venuti, Mandragora, Igor, Terzic (21’s.t. Biraghi), Maleh (21’ s.t. Barak), Amrabat, Bonaventura (33’ s.t. Duncan), Ikone, Cabral (1’ s.t. Jovic), Saponara (33’ s.t. Kouame). All. Italiano.





Arbitro: Cuarda (Spa)



Ammoniti: 22’ p.t. Ikone (F), 16’ s.t. Amrabat (F), 31’s.t. Ikone (F)



Espulsi: 31’s.t. Ikone (F)