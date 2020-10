Europa League: Young Boys-Roma, probabili formazioni

Prima di Europa League in terra svizzera per la Roma. Oggi, alle 18.55, i giallorossi protagonisti sul campo dello Young Boys. Le due formazioni non si sono mai affrontate in una competizione ufficiale europea.

Fonseca ha deciso di concedere un turno di riposto per Dzeko. Al suo posto, al centro dell’attacco giallorosso, ci sarà Borja Mayoral. Novità anche tra i pali con la presenza di Pau Lopez. Tra gli svizzeri, attenzione alla coppia d’attacco formata da Nsame ed Elia.

YOUNG BOYS (4-4-2) Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lustenberger, Lefort; Fassnacht, Sierro, Aebischer, Ngamaleu; Nsame, Elia. Allenatore: Seoane

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Villar, Cristante; Carlez Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca

