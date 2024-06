Euro2024, le gare di oggi: dove vedere Georgia-Rep.Ceca, Turchia-Portogallo e Belgio-Romania

Si entra nel vivo del torneo continentale. Nel gruppo F, Calhanoglu e compagni sfidano la squadra di cR7: in palio c'è la qualificazione agli ottaVI

Procede a ritmi incalzanti la fase a gironi degli Europei. Oggi, sabato 22 giugno si disputeranno le sfide del gruppo F: la Georgia di Kvaratskhelia affronta la Repubblica Ceca, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo se la vedrà con la Turchia di Calhanoglu. Sempre sabato, nel gruppo E, spazio alla gara tra Belgio e Romania. Domenica 23 giugno, invece, i riflettori saranno puntati sulla terza giornata del gruppo A.

Dove vedere tutte le gare di Euro2024

Tutte e 51 le sfide dell’Europeo saranno visibili in diretta esclusiva su Sky, con la possibilità per gli abbonati di seguirli anche in streaming su Sky Go e NOW. La Rai, invece, trasmetterà 30 partite, compresi tutti i match dell’Italia e quelli dai quarti di finale in poi. Inoltre, saranno disponibili anche in streaming su Rai Play.

Euro2024, le gare di oggi, sabato 22 giugno

La giornata di sabato 22 giugno si apre con un match decisivo per il gruppo F degli Europei. Ultima chiamata per Georgia e Repubblica Ceca, entrambe a caccia di tre punti fondamentali per continuare a sognare l’accesso agli ottavi di finale, dopo le rispettive sconfitte all’esordio contro Turchia e Portogallo. Alle 18, proprio la formazione di Montella sfiderà la squadra di Cristiano Ronaldo in un match chiave: in palio c’è il passaggio del turno e la possibilità di farlo come prima del girone.

Alle 21, riflettori puntati sulla gara tra Belgio e Romania, valida per la seconda gironata del gruppo E. Una sfida cruciale con in palio punti pesantissimi. Lukaku e compagni, reduci dal passo falso all’esordio contro la Slovacchia, dovranno affrontare la compagine romena che invece ha trionfato con un netto e convincente 3-0 contro l’Ucraina. Per gli uomini di Iordanescu, c’è la concreta possibilità di staccare in anticipo il pass per la prossima fase degli Europei.

Georgia-Repubblica Ceca ore 15 (gruppo F) Sky/ Sky Go Turchia-Portogallo ore 18 (gruppo F) Rai 2/ Rai Play/ Sky/ Sky Go Belgio-Romania ore 21 (gruppo E) Rai 1/Rai Play/ Sky/ Sky Go

Euro2024, le gare di domani, domenica 23 giugno

Domenica 23 giugno i riflettori saranno puntati sulla terza giornata del gruppo A. Alle 21, Scozia e Ungheria si affronteranno per un’ultima chance di qualificarsi alla fase successiva. In contemporanea, si disputerà anche l’altra partita del girone tra Svizzera e Germania, con quest’ultima già qualificata.