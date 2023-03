Europei 2024, Malta-Italia: le probabili formazioni

Roberto Mancini ha annunciato alcuni cambi per via della stanchezza dopo la partita di Napoli contro l'Inghilterra

26-03-2023 08:40

Secondo impegno per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania per l’Italia di Roberto Mancini. Dopo la sconfitta all’esordio con l’Inghilterra a Napoli, si vola a Malta dove questa sera alle 20:45 gli azzurri troveranno un avversario sicuramente alla portata. Il commissario tecnico ha annunciato alcuni cambi per via della stanchezza dopo l’impegno di pochi giorni fa. Dovrebbe però essere confermato in attacco l’oriundo Retegui, a segno alla prima con la maglia dell’Italia.

Vediamo le probabili formazioni:

Malta (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong J., Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Mbong P. A disposizione: Formosa C., Grech M., Brown J., Corbalan J., Dimech S., Jones J., Muscat N., Muscat Z., Nwoko K., Paiber B., Tabone L., Yannick Y. All. Marcolini.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Romagnoli, Emerson Palmieri; Tonali, Jorginho, Verratti; Politano, Retegui, Pellegrini. A dispoosizione: Meret, Falcone, Spinazzola, Darmian, Dimarco, Scalvini, Cristante, Frattesi, Pessina, Berardi, Chiesa, Gnonto, Grifo, Pafundi, Scamacca. All. Mancini.

Arbitro: Georgi Kabakov (Bul).