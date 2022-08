06-08-2022 17:16

Malgrado non sia ancora al meglio a causa del Covid-19 che lo ha colpito dopo i Mondiali di Eugene, Gianmarco Tamberi non vuole arrendersi: non l’ha mai fatto, inseguendo per cinque anni quel titolo olimpico al quale non aveva potuto dare la caccia a Rio 2016 e che alla fine è riuscito a cogliere a Tokyo 2020.

Europei, Tamberi ha deciso: vuole provare a esserci

Per questo Tamberi è partito oggi per l’Ungheria per essere presente lunedì a Szekesfehervar nel meeting Gold del Continental Tour, cui farà seguito probabilmente un secondo impegno, il meeting Herculis di mercoledì sera a Montecarlo. In Ungheria Gimbo troverà il neo bronzo iridato Andriy Protsenko, potenziale principale avversario nella corsa all’oro degli Europei di Monaco di Baviera. La gara inizierà alle 17,05 e tra gli iscritti sono annunciati i tedeschi Mateusz Przybylko e Tobias Potye, che ovviamente a Monaco giocheranno in casa, ma anche il bahamense Donald Thomas e il messicano Edgar Rivera.

Per Tamberi è cominciato il count-down per gli Europei

Al meeting magiaro, Tamberi e l’ucraino Protsenko si presentano con la miglior misura stagionale, 2,33, ottenuta dall’azzurro ai Mondiali e che gli è valsa purtroppo la medaglia di legno anziché il podio. Gli Europei ormai sono distanti solo dieci giorni. È cominciato il count-down per la rassegna continentale quindi: le qualificazioni dell’alto sono in programma martedì 16 agosto, la finale due giorni dopo, giovedì 18 agosto.

Europei, Tamberi: “Devo mettermi alla prova”

Tamberi vuole provare quindi ad aggiungere un altro metallo stagionale dopo il bronzo mondiale indoor vinto a Belgrado con 2,31. Ecco le parole di Gimbo al sito della federatletica.