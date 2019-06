Europei Under 21, Italia-Spagna: dove vederla in tv e streaming

Domenica 16 giugno, partirà l’avventura della Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio, a caccia del titolo europeo di categoria, con il vantaggio, e la pressione, di giocare in casa: l’esordio dell’Italia, infatti, sarà a Bologna, contro la Spagna. Diretta a partire dalle ore 21.

ITALIA-SPAGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La Rai detiene i diritti in esclusiva dell’intera manifestazione e, per la fase finale dell’Europeo Under 21, ha predisposto un palinsesto dedicato: tutte le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta su Rai1, mentre le altre gare saranno trasmesse, in diretta, da Rai2 e, in caso di contemporaneità, anche da Raisport+HD. Streaming su Rai Play.

Le telecronache saranno di Luca De Capitani, Stefano Bizzotto, Gianni Bezzi, Giacomo Capuano, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Pierluigi Zamponi con il commento di Antonio Di Gennaro ed Alberto Bollini e le interviste e gli interventi da bordocampo di Andrea Riscassi.

Monica Matano e a Simona Rolandi, infine, condurranno gli studi pre e post partita, in onda dallo studio centrale di Raisport, a Saxa Rubra.

VIRGILIO SPORT | 16-06-2019 10:00