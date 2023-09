Europei volley, finale Italia-Polonia: info, a che ora e dove vederla in tv e streaming

L'Italvolley, al Palasport di Roma, si giocherà la medaglia d'oro contro il sestetto di Nikola Grbic: appuntamento a domani alle 21 con diretta tv

15-09-2023 12:21

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

L’Italvolley maschile ha conquistato la finale degli Europei 2023. La squadra di Fefè De Giorgi ha portato a casa l’ottava vittoria consecutiva e ha festeggiato il successo in semifinale contro la Francia, staccando il pass per l’ultimo atto della competizione. Gli azzurri, dunque, domani sabato 16 settembre, sfideranno la Polonia, che ha conquistato la vittoria a sua volta per 3-1 contro la Slovenia. L’obiettivo per Romano e compagni è quello di difendere il titolo europeo conquistato nella scorsa edizione. La selezione tricolore, intanto, si è assicurata la quindicesima medaglia da aggiungere alla bacheca superando l’URSS.

Italia-Polonia, dove vederla in diretta tv e streaming

La sensazionale sfida tra Italia e Polonia, valida per la finale degli Europei maschili 2023 di volley, andrà in scena domani, sabato 16 settembre, sul gerflor del Palazzo dello Sport di Roma: inizio fissato alle 21. Sarà possibile seguire la gara in diretta tv e in maniera gratuita su Rai 1, e in streaming su Rai Play. Invece, tramite la sottoscrizione di un abbonamento, sarà possibile gustare il match anche su Sky Sport Arena, al canale 204, ma anche in streaming su NOW e SkyGo.

L’Italia vince contro la Francia e punta la Polonia

L’Italia, anche nella gara contro la Francia, ha dimostrato di essere in ottima forma. Ottavo successo consecutivo e una prestazione fuori dagli schemi: la nazionale allenata da Fefè De Giorgi si è imposta per 3-0 anche sulla squadra di Andrea Giani, con i parziali di 25-21, 25-19, 25-23. Dunque, procede a ritmi spediti il sogno dei campioni del mondo e d’Europa in carica, che andranno a giocarsi la sfida decisiva contro la Polonia di Nikola Grbic. La formazione polacca, così come la selezione tricolore, non ha mai subito un ko nel cammino degli Europei 2023.

Ascolti super su Rai2 per Italia-Francia

Un successo anche per Raisport la gara di ieri sera tra Italia e Francia. Il 3-0 degli azzurri ha vinto la prima serata segnando il 16% con oltre 3 milioni di telespettatori.

Le dichiarazioni di De Giorgi

Al termine della sfida contro la Francia, non poteva mancare l’entusiasmo di Fefè De Giorgi nei confronti del suo gruppo squadra per aver disputato l’ennesima gara ad altissimi livelli. Il ct dell’Italvolley ha analizzato la gara contro la formazione di Andrea Giani dichiarando di “aver giocato una partita intensa contro una squadra molto tecnica, dove era necessario essere lucidi e ribattere colpo su colpo”.

In seguito, parole al miele per i suoi ragazzi: “L’abbraccio a Simone Anzani fa comprendere tutto. Fa capire quanto sia unito questo gruppo e mette in risalto il bene che si respira nell’aria. C’è un forte legame affettivo che è stato dimostrato anche con l’infortunio di Russo contro l’Olanda”. Infine, parole sulla sfida contro la Polonia: “Sono un avversario temibile, ma nemmeno loro possono stare sereni”.