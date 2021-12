Ex Napoli e Inter nella bufera: sui social nessuno lo difende più

19-12-2021 08:53

Sembra un incubo senza fine o forse una maledizione: indubbiamente nessuno, lui per primo, si aspettava una caduta così verticale. Dopo gli anni felici a Napoli Walter Mazzarri pubblicò un libro dal titolo poco profetico “Il meglio deve ancora venire“. Stava per andare ad allenare l’Inter ma il tecnico di San Vincenzo non immaginava che sarebbe stato l’inizio della parabola discendente per lui. Male all’Inter, male dopo, al Torino, e malissimo ora al Cagliari. Lo 0-4 con l’Udinese ha sancito la fine dello (scarso) feeling con i tifosi sardi che ora chiedono la sua testa. Il ds Capozucca assicura che si andrà avanti con lui ma la situazione è rovente come si evince dai commenti sui social.

I tifosi del Cagliari chiedono l’esonero di Mazzarri

Fioccano i commenti: “Chi gli offre un contratto per allenare ha seri problemi su competenze calcistiche .Che poi Salernitana Cagliari e Genoa non sono degne di partecipare è un’altro discorso. Mazzarri sei comunque un cialtrone incapace, da sempre” o anche: “se scegli WM allora è giusto che paghi questa tassa!” oppure: “Dimissioni Mazzarri e Capozucca se ci tenete al Cagliari e poi cessione società a chi ne capisce di calcio” e ancora: “È il peggior Cagliari degli ultimi 3 anni, già pessimi. In tutto ciò la mano di Mazzarri è ultra evidente: squadra svuotata di ogni energia mentale, zero convinzioni, zero idee. Tutto buttato lì, pieno stile Mazzarri. Poi polemiche e pianti. Fine”

Il coro è a senso unico, anche i tifosi di altri club si associano: “Se mandate via Mazzarri vi salvate a occhi chiusi , non capisco come fare ancora a tenerlo in panchina” oppure: “Dai adesso facciamo come l’anno scorso: prolunghiamo il contratto a Mazzarri, per poi due settimane dopo renderci conto che fa schifo quando è troppo tardi, e pagare due allenatori. Scusateci un corno. Buttate fuori quel pagliaccio lamentoso e assumetevi le VOSTRE responsabilità”.

C’è chi scrive: “Cacciate Mazzarri calcio vecchio, feeling con i giocatori =0” e ancora: “Con Mazzarri la serie B non è poi così lontana. Una squadra senza gioco e idee ma davvero il problema sono i giocatori e non l’allenatore? Contenti loro…” oppure: “Mandar via Semplici per Mazzarri, è un obbrobrio calcistico. Chi è causa del suo mal, PIANGA SÉ STESSO”.

I tifosi del Cagliari rivogliono Semplici

In tanti chiedono di fare retromarcia: “C’è la necessità di esonerare Mr Mazzarri. Non si è mai visto un Cagliari così brutto senza idee intimorito e allo sbando totale!!…mai sentito tanto deluso e privo di speranze di salvezza!! Faccia tornare Mr Semplici Presidente Giulini!”

