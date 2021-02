La terza tappa del Mondiale di Formula 1 2021, in programma sul bellissimo circuito di Portimao il 2 maggio, potrebbe essere cancellata a causa del Covid-19. La nuova ipotesi di calendario è di fare una seconda gara in Bahrain dopo quella di apertura del 28 marzo, con la conseguente richiesta a Imola di posticipare di una settimana il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna dal 18 al 25 aprile.

OMNISPORT | 05-02-2021 20:56