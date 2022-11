F1, Alonso penalizzato per lo scontro con Ocon

13-11-2022 13:10

La Sprint Race del Gran Premio del Brasile ha visto grandi duelli fra compagni di squadra. Se Lance Stroll è stato penalizzato di dieci secondi durante la gara per aver spinto fuori l’altra Aston Martin di Sebastian Vettel, la sanzione per il contatto fra le due Alpine è arrivato dopo la corsa. Fernando Alonso ha ricevuto infatti cinque secondi di penalità dopo l’incidente in rettilineo con Esteban Ocon.

I due, che erano ben in top-ten, hanno chiuso molto più indietro: 15° Alonso e 18° Ocon. Il due volte campione del mondo è stato però penalizzato di cinque secondi dopo la Sprint per la manovra in rettilineo nei confronti del francese. “Alonso era totalmente colpevole per la collisione, in un punto della pista particolarmente veloce”, come si legge sul comunicato FIA.

Così Alonso perde tre posizioni e in gara scatterà 18° in nona fila assieme proprio al compagno di squadra Ocon, che sale 17°.