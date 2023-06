F1, aria nuova in casa Ferrari: Vasseur pianifica la riorganizzazione

Dopo tante delusioni, in Canada si è vista una Rossa decisamente più pimpante. Il team principal sta studiando il nuovo organigramma: "Faremo rumore".

20-06-2023 08:32

Finalmente un lampo. Dopo tante delusioni, nel GP del Canada, la Ferrari ha dato segnali incoraggianti per il futuro. Un cambio di rotta in pista ma non solo. Attese novità importante a livello di team.

Ferrari, un cambio di strategia a tutti i livelli

Vedere la SF-23 competitiva è stata una grande iniezione di fiducia per tutti. Charles Leclerc è apparso soddisfatto al termine del GP del Canada, confermando come, finalmente, la direzione intrapresa pare essere quella giusta.

Frederic Vasseur ha compreso che andavano fatti degli aggiustamenti in corsa sia per quanto riguarda il progetto iniziale, sia per quanto concerne il team. Infatti, nelle prossime settimane, è attesa una riorganizzazione del team.

Ferrari, parte tutto dall’addio di Mekies

La riorganizzazione in Ferrari è ormai alle porte. L’imminente uscita di scena di Laurent Mekies (di fatto già ufficializzato come nuovo team principal dell’Alpha Tauri a partire dalla prossima stagione), porterà ad una “rivisitazione” delle competenze all’interno del team della Rossa. C’è’ da capire come strutturare al meglio il tutto.

Frederic Vasseur è stato molto chiaro in merito: “Abbiamo scelto di non fare rumore, ma faremo rumore. Presto saprete chi arriverà“, le sue chiare parole a Sky UK al termine del GP del Canada.

Ferrari, nomi nuovi non sono stati fatti

Al momento, non ci sarebbero nomi nuovi tra i candidati ad entrare a far parte del nuovo team del Cavallino. Frederic Vasseur è sembrato molto fiducioso e molto sereno, a conferma del fatto di avere le idee chiare.

Sicuramente il lavoro che svolgeva Laurent Mekies verrà distribuito all’interno dell’attuale team, magari in attesa di qualche arrivo last minute. In casa Ferrari si respira un’aria nuova, più frizzantina. Aver visto la SF-23 in lotta con i migliori ha sicuramente portato benefici a tutti. Ora è necessario fare altri accorgimenti per puntare ad essere sempre più veloci in pista e strutturati all’interno del team. Frederic Vasseur non vuole perdere tempo.