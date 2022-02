F1: basta piloti in ginocchio, Vettel non ci sta

10-02-2022 20:51

Sebastian Vettel non ha digerito la decisione della Formula 1 di eliminare lo spazio per l’inginocchiamento dei piloti, iniziato nel 2020 sulla scia del movimento Black Lives Matter.

“Non ci hanno detto nulla, hanno semplicemente tolto l’inginocchiamento – sono le parole a margine della presentazione dell’Aston Martin -. Francamente sono rimasto un po’ sorpreso. Penso che i problemi che stiamo affrontando non spariranno in breve tempo. Spero che noi piloti troveremo un modo per riunirci e avere un modo per esprimerci su argomenti che noi sentiamo importanti. Probabilmente non tutti i piloti ci tengono, ma penso che ce ne siano alcuni a cui importa davvero. E sarà bello ritrovarsi insieme. Ma probabilmente stava diventando un’azione un po’ troppo forte e individuale per il lato commerciale dello sport”.

OMNISPORT