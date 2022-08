F1, Bottas: "Non il regalo che volevo"

28-08-2022 20:57

Trentatreesimo compleanno amaro per il pilota dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas, che si è ritirato in Belgio: “Avevamo il passo giusto e, con una griglia di partenza così eterogenea, ci sarebbero potute essere delle opportunità per ottenere un buon risultato, quindi è deludente finire la mia gara così presto”.

“Mi sono trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato: ho visto Latifi girare a sinistra e non ho potuto fare altro che prendere una manovra evasiva per schivare una collisione. Purtroppo mi sono girato sull’erba e sono finito nella ghiaia: ho provato ad andare avanti e indietro, ma non riuscivo a muovermi. Non è il regalo di compleanno che volevo, ma spero di potermi divertire ancora un po’ stasera, prima di concentrarci sulla prossima settimana”.