F1, Bottas: "Potevo tornare in Williams"

10-01-2022 09:18

La prossima stagione di Formula Uno vedrà la Mercedes di Lewis Hamilton cercare di tornare al successo strappando il titolo di campione del mondo a Max Verstappen. Per farlo la scuderia tedesca punterà sul suo asso, sette volte campione del mondo, ma anche su George Russell, pilota inglese proveniente dalla Williams che prenderà il posto di Bottas.

Proprio il pilota finlandese dopo cinque stagioni trascorse proprio in Mercedes, proseguirà quindi la propria carriera al volante dell’Alfa Romeo, dove troverà come nuovo compagno di squadra l’esordiente cinese Guanyu Zhou.

Prima di approdare nella sua nuova scuderia, Valtteri svela un retroscena. Il trentaduenne infatti, poteva rientrare in un gioco di scambi proprio con la Williams.

Nel corso del podcast Beyond The Grid, Bottas ha infatti analizzato quanto accaduto nella seconda metà del mondiale 2021, decisiva per il proprio destino nel Circus: “Sì, c’era un’opzione – ha ribadito – ma le uniche a lungo termine, in quel momento, erano solo Williams e Alfa Romeo. Devo dire che non è stata una decisione facile. Ho cercato di prendere il maggior numero di informazioni possibili da entrambe le parti, seguendo al tempo stesso il mio istinto basandomi solo sui riscontri che avevo. Ritengo davvero che la Williams sia sulla giusta strada per un futuro brillante ma, in qualche modo, ho avuto la sensazione che l’Alfa fosse la scelta giusta per me”.

Per la prima volta in carriera, quindi, Bottas non avrà più a che fare con le power unit Mercedes, da sempre impiegate dal momento del suo esordio in F1: “È stato bello passare ad una potenza non Mercedes – ha aggiunto – senza più avere il legame con quest’ultima. È un aspetto completamente nuovo e diverso per me”.

