F1, Brundle: "Servono 24 monoposto"

L'ex pilota britannico: "Le attuali venti sono troppo poche"

06-02-2023 21:56

L’ex pilota britannico Martin Brundle in un’intervista a Sky Sports ha spronato la Formula 1 a schierare più monoposto in griglia di partenza: “L’ingresso di altri team è una questione logistica oltre che finanziaria riusciranno a inserirsi nella corsia dei box, nel paddock, o in griglia di partenza? Personalmente, credo che 24 vetture vadano benissimo; abbiamo 29 gare in questa stagione, suddivise tra 23 gran premi e sei gare sprint, con 20 vetture in griglia. Personalmente, non credo che lo spettacolo sia sufficiente, e penso che ci possa essere un’opportunità”.

“Ciò che trovo più interessante è che tutte le case automobilistiche mondiali sono totalmente concentrate sui veicoli elettrici. Eppure, se si guarda all’annuncio della Ford, si apprezza l’idea della tecnologia, della sostenibilità e dei carburanti sostenibili. È quindi interessante che vogliano essere coinvolti in Formula 1”.