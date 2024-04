F1, Carlos Sainz in Mercedes? L'indiscrezione è un giallo: "Wolff punta invece su Antonelli"

Carlos Sainz si appresta a firmare per Mercedes? Una frase sibillina del giornalista Will Buxton pareva far propendere per questa possibilità, ma quest'ultimo ha poi voluto precisare le sue parole. Ma rilanciando su Antonelli

Carlos Sainz pare abbia intenzione di congedarsi dalla Ferrari lasciando dietro di sé una scia di rimpianti. Da parte della scuderia che l’ha praticamente silurato per cedere il suo sedile, dal 2025, a Lewis Hamilton, specifichiamo. Sempre a podio in questa stagione, a parte l’assenza per motivi di salute nella gara dell’Arabia Saudita, e praticamente sempre un passo avanti rispetto al blindatissimo compagno di squadra Charles Leclerc: lo spagnolo così facendo sta anche dando dei segnali importanti alle altre squadre, in vista della prossima stagione. Accendendo così il mercato piloti.

Wolff ha elogiato Sainz: Mercedes è interessata allo spagnolo?

E tra le candidate per un eventuale accasamento del figlio d’arte c’è Mercedes. Lo stesso Toto Wolff, come altri team principal quali Christian Horner, ha elogiato Sainz, anche in merito al recupero record dell’infida appendicite che gli impedì di correre in terra saudita, per poi ripresentarsi regolarmente in pista nell’appuntamento successivo in Australia e, non pago, vincere la gara. Ad oggi, l’unica vittoria Ferrari in questo comunque sontuoso avvio di campionato 2024.

Quando Buxton disse: “Credo che Sainz possa annunciare la firma di un nuovo ingaggio”

Si vocifera perciò di un approdo di Sainz in Mercedes: una voce fomentata da una dichiarazione abbastanza ambigua di Will Buxton in un programma tv post gara. Proprio il giornalista esperto di F1, assurto alla popolarità trasversale grazie alla sua partecipazione alla serie cult di Netflix Drive To Survive, in cui il nostro illuminava la platea domestica appassionata alle vicende dentro e fuori le piste con gemme del tipo “Vuoi necessariamente partire dalla prima fila, perché così vuol dire che dietro di te hai 19 piloti” o “Se finisci in prima posizione, allora vinci la gara”.

Ebbene, il giornalista aveva detto: “All’inizio del weekend, Toto ha detto che ci sarà un annuncio da parte di un pilota, che avrebbe firmato il suo nuovo ingaggio. Credo si tratti di Carlos“. Poi su X in queste ore ha precisato meglio il suo pensiero.

Buxton chiarisce, ma rilancia: “Per me la Mercedes ingaggerà Antonelli”

Questo è quanto scritto da Buxton:

“Per chiarire ogni confusione, Toto ha detto all’inizio della settimana che ‘alcuni piloti davvero bravi stanno per firmare per qualche altra squadra’. Nell’approfondimento post-gara ho detto che credevo che probabilmente si trattasse di Carlos Sainz. Ma non ho detto che Toto stava per ingaggiare Carlos per la Mercedes”.

Poi però ha rilanciato una sua bomba di mercato, che coinvolge un pilota italiano in ascesa: “Come alcuni di voi probabilmente sapranno, rimango assolutamente convinto che Toto voglia portare Antonelli nel team Mercedes. Toto si riferiva a piloti di punta che si univano ad altri team e, per come stanno le cose, credo che Carlos sia nella posizione migliore per farlo a breve termine”.

In pratica Sainz potrebbe presto sciogliere la riserva sul suo prossimo team, ma non è detto si tratti di Mercedes. Che secondo l’arguto giornalista potrebbe invece puntare su Andrea Kimi Antonelli, svezzato nell’Academy delle Frecce d’Argento ed entrato nelle grazie di Wolff, che crede molto nel 17enne attualmente impegnato in F2 con un team vivaio di talenti quale è Prema.