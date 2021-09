F1, che botto Hamilton-Verstappen; disastro a Monza: le reazioni

Quello che è successo oggi nel corso del GP d’Italia, sul circuito di Monza 14° atto del Mondiale F1, passerà sicuramente alla storia dell’automobilismo moderno. I due massimi contender per la vittoria del Campionato Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono scontrati tra curva uno e curva due e sono usciti entrambi di scena, lasciando strada libera alla bellissima doppietta McLaren.

Ma ricostruiamo insieme cosa è successo nel dettaglio. Pochi giri prima Red Bull sbaglia il Pit Stop e fa perdere tempo a Verstappen che si ritrova un po’ indietro. Poi è il turno del rientro ai box di Lewis Hamilton, che esce sul rettilineo leggermente all’interno rispetto a Verstappen che gli è praticamente attaccato. Tra curva uno e curva due i due piloti si affiancano, Lewis all’interno e Max all’esterno. L’olandese volante non toglie il piede dall’acceleratore e prova a passare Lewis, che dal canto suo non si sposta e non gli lascia abbastanza spazio. Risultato? La Red Bull sbatte sul cordolo e quasi prende il volo, finendo letteralmente sulla testa della monoposto del britannico, salvato miracolosamente dall’Halo, il dispositivo montato ormai da qualche stagione in F1 che ha già salvato parecchie vite.

Uno scontro che, in fin dei conti, avvantaggia leggermente Max Verstappen, perchè attualmente primo in classifica e perchè Monza era una pista totalmente favorevole a Mercedes. Max esce dalla monoposto senza degnare di uno sguardo Lewis, senza dargli una mano a scendere, senza commentare ne alterarsi.

Al termine della gara, è Lewis Hamilton il primo a prendere la parola per commentare l’accaduto, dando a Verstappen dell’opportunista senza usare giri di parole. L’opinione di Lewis è chiara: Max sapeva che si sarebbero scontrati. Queste le sue parole:

“Gli ho lasciato lo spazio all’esterno della curva uno e due, probabilmente in quel punto ha perso il controllo, ed è stato lì che mi è volato sopra la testa. È stato un gesto opportunistico da parte sua, sapeva benissimo che ci saremmo scontrati, ma ha tenuto giù ugualmente il piede continuando a spingere. Devo ringraziare l’Halo, è stato un peccato perché avevo passato Lando Norris ed ero in lotta per la vittoria, è stato davvero un dispiacere non aver concluso la gara”.

Secca la risposta di Max Verstappen:

“È stata una gara fantastica ma poi sono andate storte alcune cose. Hamilton mi ha spinto all’esterno, non c’era più margine e c’era il cordolo. È un peccato, da parte mia penso di aver fatto tutto in modo corretto. Va bene così, sono le corse e sono cose che capitano. Siamo entrambi fuori, se uno l’avesse passata liscia sarebbe stato peggio. Cerchiamo sempre di combattere ma serviva la collaborazione di entrambi in quel caso e non c’è stata”.

Alla fine, quasi sicuramente, non succederà nulla, con la direzione gara che giudicherà questo incidente come un normale contatto di gara e la cosa che morirà li. Quello che rimarrà comunque saranno le immagini incredibili della monoposto Red Bull completamente sopra la Mercedes.

OMNISPORT | 12-09-2021 17:26