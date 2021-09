F1 Monza, tra i due litiganti alla fine fanno festa le McLaren

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questo Gran Premio di Italia.14:58

GIRO 23. Pit stop per Ricciardo che mette le gomme dure: il pilota australiano andrá fino in fondo con queste gomme.15:36

GIRO 27. Safety car in pista, Ferrari che ne approfittano per il pit stop di Leclerc e Sainz e sfruttare al meglio questo momento!15:42

GIRO 31. I tecnici di pista tolgono le due monovetture dalla chicane, tutto pronto per far ripartire la gara.15:50

GIRO 38. Penalizzazione per Perez per aver superato tagliando la chicane e non ha ridato la posizione: il piota sorpreso dalla notizia.16:04

GIRO 41. Ricciardo continua in vetta, Norris alle sue spalle sembra non aver il ritmo per attaccare il compagno.16:07

GIRO 48. Leclerc sta tenendo un ottimo ritmo ma non riesce ad accorciare su Bottas abbastanza per provare il sorpasso.16:18

Grande festa McLaren, con Ricciardo che si é preso anche il giro veloce: una giornata da non scordare per la scuderia di Ricciardo e Norris.16:29

PRE GARA

A Monza la griglia di partenza è stata determinata dalla seconda Sprint Race della storia della F1. Bottas ha preceduto Verstappen, ma sarà il pilota Red Bull a scattare dalla prima casella dello schieramento vista la penalità del finlandese per cambio di power unit (partirà dal fondo). A seguire c’è Ricciardo, mentre Hamilton, partito male, ha chiuso solo quinto preceduto anche dall’altra McLaren di Norris. Non benissimo le Ferrari: sesto posto per Leclerc, settimo per Sainz. Buon ottavo posto, invece, per Giovinazzi con l’Alfa Romeo.

La Sprint Race ha assegnato 3 punti iridati a Bottas, 2 a Verstappen e 1 a Ricciardo e dunque Verstappen, prima della gara vera e propria, in classifica iridata è ora a +5 su Hamilton.

Questo l’ordine d’arrivo della Sprint Race di Monza: