F1, Ferrari lontana dal titolo: McLaren campione già in Qatar se. Classifica costruttori dopo la Sprint

La doppietta con Piastri e Norris nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar avvicina la McLaren al Mondiale Costruttori. La scuderia di Woking fa il pieno di punti, 15. Discorso inverso per la Ferrari a cui il 4° e il 5° posto rispettivamente di Sainz e Leclerc portano solo 9 punti. A questo punto le monoposto papaya possono già laurearsi campioni del mondo marche già domani, domenica dopo la gara lunga.

La cronaca e il report della Sprint del Qatar

F1, classifica piloti

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 404 punti CAMPIONE Lando NORRIS (McLaren) – 347 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 323 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 276 punti Carlos SAINZ (Ferrari) – 264 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo la Sprint

McLaren – 623 punti Ferrari – 593 punti Red Bull – 556 punti Mercedes – 434 punti Aston Martin – 86 punti

McLaren campione in Qatar se: tutte le combinazioni contro la Ferrari

Ci sono 30 punti di differenza a questo punto tra la McLaren e la Ferrari. Considerando che ad Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2024, ci saranno 43 punti a disposizione (25 al primo, 18 al secondo, 1 di punto addizionale per il giro veloce) alla McLaren domani nel Gp del Qatar basterà conquistare 14 punti in più della Ferrari per brindare al titolo con una gara d’anticipo.

F1, si resta a Losail: domani il GP del Qatar poi chiusura ad Abu Dhabi

Campionato di Formula 1 2024 oramai agli sgoccioli. Il calendario del Mondiale 2024 prevede domani il GP del Qatar la gara classica mentre il prossimo fine settimana si cala il sipario sulla stagione con l’ultima tappa ad Abu Dhabi.