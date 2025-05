F1 classifica piloti e costruttori dopo Monaco: Norris a -3 da Piastri. Leclerc, Hamilton e Ferrari recuperano

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Monaco vinto da Norris davanti a Leclerc e Piastri. La Ferrari fa un po' di punti

Le stradine del Principato di Montecarlo hanno premiato la McLaren e in particolare Lando Norris. La pole di ieri è stata decisiva come sempre qui. Vincendo il GP di Monaco l’inglese accorcia in classifica andando a -3 punti dal compagno Oscar Piastri oggi terzo. Nel mezzo l’impresa a metà di Charles Leclerc che riporta la Ferrari sul podio in questo inizio di stagione tribolata anche se il monegasco avrebbe voluto vincere in casa. Punti anche per Verstappen ed Hamilton. Prima volta in top ten per Lawson premiato per il gioco di squadra con Hadjar sesto.

F1, classifica piloti dopo il Gp di Monaco

Oscar PIASTRI (McLaren) – 161 punti Lando NORRIS (McLaren) – 158 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 136 punti George RUSSELL (Mercedes) – 99 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 79 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 63 punti Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 48 punti

F1, classifica costruttori dopo Imola

McLaren – 319 punti Mercedes – 147 punti Red Bull – 143 punti Ferrari – 142 punti Williams – 54 punti

F1, calendario senza sosta: la tripletta si chiude in Spagna

Una bella tripletta per festeggiare il ritorno della Formula 1 in Europa. E così dopo Imola e Monaco il calendario del Mondiale 2025 di F1 chiude questo intenso back to back to back. Dall’Italia a Monaco fino in Spagna senza soluzione di sosta. Il prossimo fine settimana dal 30 maggio all’1 giugno si va a Barcellona per un quanto mai atteso Gran Premio di Spagna in cui verrà introdotta la nuova direttiva sulle ali mobili che potrebbe cambiare qualche valore in pista.