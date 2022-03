F1, delirio Ferrari: Leclerc e Sainz firmano la doppietta in Bahrain

20-03-2022 17:48

Trionfo totale della Ferrari in Bahrain: Charles Leclerc ha vinto il primo Gran Premio del Mondiale 2022 di Formula 1 al termine di una gara strepitosa sul tracciato di Sakhir. Al secondo posto c’è il compagno di scuderia Carlos Sainz, che completa una domenica da sogno per il Cavallino: Maranello non festeggiava una doppietta da 12 anni .

Finale amarissimo per la Red Bull: sia il campione del mondo Max Verstappen sia il compagno della Red Bull Sergio Perez sono costretti al ritiro per problemi tecnici proprio nel finale, Lewis Hamilton chiude al terzo posto. Russell è quarto, Bottas su Alfa Romeo è al sesto posto.

F1, Bahrain: partenza perfetta dei ferraristi

Ottima partenza per i ferraristi, Leclerc resta davanti a Verstappen, Sainz è terzo con un aggressivo Hamilton alle sue spalle. Il pilota monegasco detta subito il ritmo e prova a prendere margine sul campione del mondo in vista della prima sosta ai box, alle loro spalle Sainz resiste ad Hamilton che invece si fa sorprendere da Perez e perde la quarta posizione.

Bahrain: duello spettacolare tra Leclerc e Verstappen

Duello epico tra Leclerc e Verstappen dopo il primo pit stop: al diciassettesimo giro l’olandese sfruttando la sosta sorpassa il monegasco, ma subisce dopo poche curve l’immediato controsorpasso. La battaglia si ripete al diciottesimo e al diciannovesimo giro, con la stessa dinamica: il campione del mondo sopravanza il pilota della Ferrari, che non fa una piega e si rimette davanti. Dopo lo scambio di fuoco Leclerc resta davanti e prova ad allungare, mentre Verstappen accusa alcuni problemi ai freni e resta attardato.

In difficoltà le Mercedes, dopo venti giri Hamilton è quinto ad oltre 20 secondi da Leclerc, faticano tutte le vetture motorizzate dall’azienda tedesca.

Dopo il secondo pit stop, i due primi della classe si riavvicinano ma Lerclerc si tiene a distanza di sicurezza da Verstappen, non dandogli possibilità di rientrare. Alle loro spalle Sainz tiene saldo la terza posizione davanti a Perez, poi le due Mercedes, staccate.

F1, finale mozzafiato: Sainz secondo, Verstappen si ritira

Colpo di scena nel finale di gara: terza sosta per Verstappen, mentre Leclerc resta inizialmente fuori. L’Alpha Tauri di Gasly va a fuoco e si va in regime di safety car: il gruppo si ricompatta e l’olandese ne approfitta per rifarsi sotto, dando il via a un finale mozzafiato.

In ripartenza dopo la safety car, Leclerc è perfetto e resta davanti, Sainz prova anzi ad insidiare Verstappen per la seconda posizione. Davanti il pilota del Principato fa il giro veloce e si invola verso la vittoria. Al penultimo giro Sainz passa un Verstappen in difficoltà a causa di un problema tecnico e completa la splendida doppietta Ferrari. Il campione del mondo è costretto a ritirarsi, fuori anche Sainz: Lewis Hamilton ringrazia e chiude al terzo posto.

F1, Gp Bahrain: ordine di arrivo, i primi dieci

Leclerc

Sainz

Hamilton

Russell

Magnussen

Bottas

Ocon

Tsunoda

Alonso

Zhou

OMNISPORT