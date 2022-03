F1, la cronaca del Gp di Bahrain dal circuito di Sakhir. Diretta-live

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta del GP del Bahrain, prima gara del Mondiale 2022 di Formula 1.15:29

Pole position, la decima in carriera e la seconda in Bahrain dopo quella del 2019, per Charles Leclerc a conferma delle ottime impressioni destate dalla Ferrari nei test pre-stagionali. Al suo fianco c'è il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull. Dietro di loro i rispettivi compagni di scuderia: Carlos Sainz Jr. e Sergio Perez.15:54

Terza fila per Lewis Hamilton, autore di un mezzo miracolo viste le difficoltà della Mercedes, e l'ex compagno Valtteri Bottas che piazza la sua Alfa Romeo al sesto posto e non succedeva dal 2019. Livelli 2019 anche per la Haas che, dopo la peggior stagione della propria era, piazza al settimo posto Kevin Magnussen, chiamato in extremis per rimpiazzare l'escluso Mazepin. A fianco del danese scatta Alonso su Alpine. Russell su Mercedes e Gasly su Alpha Tauri completano la top ten.15:37

Occasione d'oro per Charles Leclerc che mancava dalla prima piazza dal GP di Baku della passata stagione, in quella che fu la seconda del 2021 per il monegasco dopo quella, sfortunatissima, del GP di Monaco in cui non poté scattare dalla propria casella per la rottura del semiasse nel giro di ricognizione. Pole numero 231 per la Ferrari che incrementa ulteriormente il proprio vantaggio storico sulla McLaren, seconda in questa classifica con 156 partenze al palo.15:43