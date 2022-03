F1, delusione Mercedes. Hamilton: "E' stato un incubo"

19-03-2022 20:21

Nelle qualifiche del Bahrain hanno dominato le Ferrari e le Mercedes, bocciate le Mercedes. Solo quinto il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, nono il nuovo compagno di squadre dell’inglese George Russell.

Al termine delle qualifiche, Hamilton è apparso visibilmente deluso: “Non sono di certo contento, ma comunque questo piazzamento ci sta per le problematiche di cui abbiamo parlato. Guidare questa macchina è stata un po’ come vivere un incubo, ma abbiamo comunque continuato a lavorare sodo e sono orgoglioso della squadra. Gli altri hanno una velocità diversa, ma posso accettare il tutto per quanto ho detto“, ha analizzato il britannico (fonte: speedweek.com).

Sulla gara, Hamilton non ha dubbi: “I primi andranno via, venerdì accusavamo un secondo al giro di distacco con benzina nel serbatoio. Probabilmente lotterò per mantenere la mia posizione e ovviamente farò deli mio meglio. Ma non possiamo vincere“.

Poco entusiasta anche George Russell: “Ho semplicemente provato qualcosa di diverso, avevamo un solo set di pneumatici. Ho spinto forte nel giro di lancio ma sono arrivato alla prima staccata completamente senza grip. Sono stato un secondo più lento che nel Q2, quando invece il piano era di essere due secondi più veloce! È andata malissimo, ma son contento di averci provato. Dopo, è sempre facile criticare. La nona posizione non rispecchia assolutamente il valore della nostra macchina. Stiamo facendo il massimo per tornare al più presto a lottare con le Ferrari e le Red Bull. Al momento non è la situazione ideale, ma la gara è domani”.

Insomma, grande delusione per le Mercedes. Ed è rimasto stupito in negativo anche il campione in carica Max Verstappen: “Se sono deluso dalle Mercedes? Sì, molto deluso”.

OMNISPORT