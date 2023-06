F1, la diretta del GP del Canada sul circuito di Montreal. LIVE

Cronaca in diretta

Chiuso il doppio appuntamento in terra europea con Verstappen dominatore in entrambe le gare (Monaco e Barcellona), la carovana della Formula 1 torna in Nord America dove il pilota Red Bull si ripresenta con 57 punti di vantaggio su Sergio Perez e ben 71 su Fernando Alonso.

Grande curiosità in ottica gara per le prestazioni di una Mercedes apparsa in netta ripresa nel GP di Spagna così come si attendono importanti segnali anche da una Ferrari a caccia di rivincita dopo il deludente weekend di Barcellona.

Al termine delle qualifiche Verstappen si guadagna la pole position in una sessione contraddistinta però da pioggia e penalità; in prima fila insieme al pilota Red Bull spazio per Alonso mentre seconda fila tutta Mercedes con Hamilton e Russell. Quinto Hulkenberg (retrocesso di tre posizioni per una penalità) mentre partirà decimo Leclerc eliminato ieri in Q2 ma davanti al compagno di squadra Sainz anche lui penalizzato di tre posizioni in griglia.

GIRO 2. Battaglia tra Sainz e Perez per l'undicesima posizione. Nono posto per Leclerc dietro le due McLaren di Piastri e Norris.

GIRO 6. DRS per Alonso che però non riesce nel sorpasso su Hamilton. Ne approfitta Verstappen che porta il suo vantaggio a quasi due secondi.

GIRO 8. Virtual Safety Car in pista per il ritiro di Sargeant, primo pilota ad abbandonare la gara.

GIRO 12. Problemi per Russell! Il pilota Mercedes tocca il muro e si vede costretto al ritiro. Safety Car in pista.

GIRO 13. Sosta ai box in regime di Safety Car per Verstappen, Hamilton e Alonso. Ferrari che invece decidono di rimanere in pista.

GIRO 14. Russell riesce a rientrare ai box e poi a proseguire la gara. Torna così in pista il pilota Mercedes in ultima posizione.

GIRO 20. Sainz avvicina Leclerc per la quarta posizione. Giro veloce per Alonso che stacca ulteriormente le due Ferrari alle spalle.

GIRO 21. Piloti Ferrai unici in pista con gomme gialle. Tutti gli altri montano gomme dure in questa fase della gara.

GIRO 26. Verstappen porta il suo vantaggio su Alonso a tre secondi e mezzo. Il pilota Red Bull guida la gara ma fatica ad allungare come in altri GP.

GIRO 28. Sosta ai box per Stroll, il pilota Aston Martin rientra in pista in ultima posizione alle spalle di Russell.

GIRO 38. Prima sosta anche per Perez che rientra in pista in settima posizione.

GIRO 40. Anche Leclerc effettua la sua sosta rientrando poi in quarta posizione. Alle spalle dei ferraristi lotta tra Perez e Albon per la sesta posizione.

GIRO 49. Russell aumenta la sua pressione su Albon. Quella per il sesto posto unica battaglia in questa fase della gara.

La Formula1 torna in pista e lo fa col GP del Canada, nono appuntamento della stagione 2023. Il Gran Premio del Canada si corre sul circuito di Montreal. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (170 pt.) Sergio Perez (117 pt.) Fernando Alonso (99 pt.) Lewis Hamilton (87 pt.) George Russell (65 pt.)

Asciutto o bagnato, caldo o freddo. Lì davanti c’è sempre lui. Max Verstappen autentico dominatore del Mondiale di Formula 1 si è messo in tasca anche la pole del Gran Premio del Canada, la quinta dell’anno e la numero 25 in carriera per il super olandese della Red Bull. Di contro piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo viste le qualifiche bagnate ieri, in casa Ferrari: ottavo Carlos Sainz poi penalizzato e retrocesso all’11° per impeding e undicesimo Charles Leclerc, che partirà 10° davanti al compagno, protagonista di un’eliminazione cocente in Q2 e di continue polemiche col muretto box per la scelta delle gomme tra intermedie e slick.

Tra i “penalizzati” anche Nico Hulkenberg. Il pilota della Haas aveva fatto una gran qualifica e col 2° tempo sarebbe partito in prima fila ed invece scatterà 5°. Ne beneficia così Fernando Alonso al fianco di Verstappen, e le due Mercedes di Hamilton e Russell a completare la seconda fila. Sono previsti 70 giri. Partenza in programma alle 20.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russell (Mercedes)

5. Nico Hukenberg (Haas) *Penalizzato 3 posizioni per infrazione con regime di bandiera rossa

6. Esteban Ocon (Alpine)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Carlos Sainz (Ferrari) *Penalizzato di 3 posizioni per impeding

12. Sergio Perez (Red Bull)

13. Kevin Magnussen (Team Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Lance Stroll (Aston Martin) *Penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza per impeding

17. Nyck De Vries (AlphaTauri)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) *Penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza per impeding

20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)