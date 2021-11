F1, Domenicali: "Williams un gigante del nostro sport"

28-11-2021 17:14

F1 in lutto. E’ morto Frank Williams, fondatore dell’omonima casa del Circus. Una notizia riportata anche da Stefano Domenicali, numero uno della Formula 1: “Questa mattina Claire Williams mi ha chiamato per informarmi della triste notizia che il suo amato padre, Sir Frank Williams, è morto. Era un vero gigante del nostro sport che ha superato le sfide più difficili della vita e ha lottato ogni giorno per vincere in pista e fuori”.

“Abbiamo perso un membro molto amato e rispettato della famiglia della F1 e ci mancherà moltissimo – ha sottolineato Domenicali -. I suoi incredibili risultati e la sua personalità saranno impressi per sempre nel nostro sport. I miei pensieri in questo momento triste sono per tutta la famiglia Williams”.

