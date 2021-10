F1, ad Austin è assolo Mercedes nelle PL1: le Ferrari ci sono

22-10-2021 20:20

Si sono concluse le prime prove libere del Gran Premio statunitense di F1, che si corre sul tracciato texano di Asutin. A farla da padrone sono state come spesso accade in qualifica le due Mercedes, con Valtteri Bottas primo e Lewis Hamilton subito dietro. Il finlandese, che il prossimo anno correrà con AlphaTauri, ha smarcato il sesto motore della sua stagione (cosa che gli costerà una penalità di 5 posizioni in griglia domenica) e chiude la prima sessione di prove col tempo di 1’34″874 con le gomme soft, una prestazione di otto decimi superiore a quello ottenuto due anni fa.

A 45 millesimi dal compagno di box, Hamilton può ritenersi soddisfatto anche visti i problemi di Max Verstappen, terzo in Red Bull staccato però di ben 9 decimi da Bottas. La RB16B ha accusato tanti problemi sull’asfalto americano, gli stessi dei quali si erano già lamentati i piloti Motogp, ovvero quei terribili dossi che, nonostante i lavori promessi dal tracciato, non sono stati risolutivi. La paura è che questi dossi causino problemi al fondo, dunque è necessario alzarlo per evitare danni, cosa che però fa perdere molto in termini di aerodinamica.

Bene le Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz rispettivamente quarto e quinto. Il monegasco chiude in 1’36″334 dopo un testacoda nei momenti iniziali, precedendo Sainz di un paio di decimi. Non illudiamoci, il distacco dai primi è abissale, ma rimanere nella prima metà del gruppo è già un successo.

Sesto Gasly in AlphaTauri, settimo Sergio Perez in Red Bull che però paga quasi un secondo dal compagno di box. Ottavo Lando Norris in McLaren, nono un grande Antonio Giovinazzi con Alfa Romeo che termina le PL1 in 1’36.874. Chiude la Top-10 il Campione del Mondo 2007 Kimi Raikkonen in Alfa Romeo.

Ecco la lista dei tempi dopo le PL1:

Cla Pilota Telaio Giri Tempo Gap Distacco km/h

1

Valtteri Bottas Mercedes 17 1’34.874 209.191

2

Lewis Hamilton Mercedes 18 1’34.919 0.045 0.045 209.091

3

Max Verstappen Red Bull 16 1’35.806 0.932 0.887 207.156

4

Charles Leclerc Ferrari 18 1’36.334 1.460 0.528 206.020

5

Carlos Sainz Jr. Ferrari 20 1’36.508 1.634 0.174 205.649

6

Pierre Gasly AlphaTauri 18 1’36.611 1.737 0.103 205.430

7

Sergio Perez Red Bull 20 1’36.798 1.924 0.187 205.033

8

Lando Norris McLaren 11 1’36.855 1.981 0.057 204.912

9

Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 1’36.874 2.000 0.019 204.872

10

Kimi Raikkonen Alfa Romeo 18 1’36.876 2.002 0.002 204.868

11

George Russell Williams 19 1’36.966 2.092 0.090 204.677

12

Esteban Ocon Alpine 22 1’36.970 2.096 0.004 204.669

13

Lance Stroll Aston Martin 20 1’36.972 2.098 0.002 204.665

14

Sebastian Vettel Aston Martin 20 1’36.982 2.108 0.010 204.644

15

Fernando Alonso Alpine 12 1’37.068 2.194 0.086 204.462

16

Daniel Ricciardo McLaren 18 1’37.458 2.584 0.390 203.644

17

Nicholas Latifi Williams 19 1’37.463 2.589 0.005 203.634

18

Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 1’37.954 3.080 0.491 202.613

19

Mick Schumacher Haas 17 1’38.866 3.992 0.912 200.744

20

Nikita Mazepin Haas 19 1’42.239 7.365 3.373 194.121

Appuntamento domani, sabato 23 ottobre, alle ore 23.00 per le qualifiche del GP di Austin.

OMNISPORT