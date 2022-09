12-09-2022 15:00

Sebastian Vettel ha concluso in maniera decisamente amara l’ultimo Gran Premio d’Italia della sua carriera ma, più che il ritiro avvenuto nelle prime fasi della gara di Monza, il tedesco ha fatto parlare di sè per le dichiarazioni rilasciate riguardo alle Frecce Tricolori.

F1, lo spettacolo delle Frecce Tricolori

Come accaduto nelle scorse edizioni, anche questa volta il via del Gran Premio d’Italia (vinto da Max Verstappen tra le polemiche) è stato anticipato dal volo delle Frecce Tricolori, un’esibizione che è stata ammirata e applaudita anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente per l’occasione in tribuna.

Proprio quest’ultimo è stato oggetto del duro attacco verbale portato al termine della gara da Vettel il quale, da uomo sensibile alle tematiche ambientali, non si è tirato indietro dal criticare in maniera alquanto dura il capo dello Stato.

Frecce Tricolori a Monza, Vettel contro Mattarella

“Ho sentito che il presidente italiano ha insistito affinché venisse eseguita l’esibizione aerea. Ha circa 100 anni, quindi credo sia difficile per lui andare oltre queste cose egoistiche” ha dichiarato il quattro volte campione del Mondo una volta sceso dalla sua vettura.

“La F1 aveva promesso che le esibizioni aeree non ci sarebbero più state, ha ceduto alle richieste del Presidente anche se i cartelli che vengono affissi nei circuiti ogni weekend parlano di certi obiettivi da raggiungere per un mondo migliore: se si fissano certi obiettivi, non si dovrebbe fare come certi Paesi che li trascurano e non li raggiungeranno mai”.

Vettel-Mattarella, la risposta del presidente dell’ACI di Milano

Le parole, e soprattutto i toni, usati da Vettel, non potevano passare sottotraccia tant’è che nelle ultime ore non sono tardate ad arrivare repliche piuttosto accese.

Fra queste, una delle più importanti è stata quella del presidente dell’ACI di Milano Geronimo La Russa che ha chiesto esplicitamente le scuse del pilota dell’Aston Martin ormai prossimo al ritiro.