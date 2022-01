F1, Ecclestone: "Raikkonen unico vero pilota, gli altri tutti robot"

11-01-2022 11:58

Dopo 350 Gran Premi iniziati in carriera (anche se ufficialmente ne risultano 349 a causa di una prima partenza di un Gran Premio che non viene considerata) Kimi Raikkonen nel Gran Premio di Abu Dhabi dello scorso 12 dicembre ha concluso la sua ventennale avventura in Formula 1 e manca già a tutti gli appassionati, soprattutto a quelli della Ferrari, visto che nel 2007 è stato l’ultimo a conquistare il mondiale piloti al volate di una vettura della casa di Maranello.

Ma soprattutto, “Iceman” manca per la sua personalità molto particolare, come ha sottolineato l’ex numero 1 del Circus Bernie Ecclestone, che in un’intervista a sport1.de ha elogiato il 42enne pilota finlandese: “Kimi, come persona, è un super ragazzo ed è un vero pilota da corsa. Lui è quello che ti aspetti: corre e non prende molto in considerazione le persone, fornendo loro la propria opinione. Credo che non ci siano Kimi oggi, ed è questo il problema. Sono diventati tutti come dei robot, ascoltando e facendo ciò che gli viene detto, piuttosto che fare ciò che pensano sia la cosa giusta da fare”.

