F1, Ecclestone ridimensiona Leclerc: “Un ottimo pilota, ma nulla di più”

28-12-2021 16:20

Un buon pilota ma non uno che scalda il cuore. È questa in sostanza l’opinione che Bernie Ecclestone ha di Charles Leclerc, secondo ferrarista in classifica piloti quest’anno alle spalle di Carlos Sainz.

“Il padre di Sainz mi ha chiamato e mi ha parlato della situazione di suo figlio” ha rivelato l’ex numero uno della Formula Uno al quotidiano svizzero Blick.

“Diciamolo così. Molti a Maranello sono sorpresi che lo spagnolo sia riuscito ad arrivare davanti al compagno di squadra Charles Leclerc nel 2021. Per me Leclerc è sempre stato un ottimo pilota, ma nulla di più” ha commentato Ecclestone ridimensionando le qualità di un pilota a suo avviso non superiore allo spagnolo.

Quest’ultimo, da parte sua, ha vissuto una stagione in crescendo che alla fine gli ha lasciato ottime sensazioni in vista del 2022

“Devo dire che mi sono divertito molto questo primo anno. Ho avuto l’opportunità di incontrare persone molto speciali e sentire per la prima volta il supporto dei tifosi ed è qualcosa che ricorderò per tutta la mia vita” ha affermato Sainz durante un evento organizzato dallo sponsor Estrella Galicia.

“Ho avuto la fortuna di trascorrere molto tempo in Italia, di parlare con molte persone di cosa fosse la Ferrari, cosa significhi essere un pilota Ferrari e penso che mi abbia aiutato a prepararmi abbastanza bene mentalmente per quello che sarebbe successo” ha chiosato lucido l’iberico.

OMNISPORT