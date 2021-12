F1, Ferrari: quanto ti costa Leclerc, singolare primato per Schumacher

23-12-2021 15:17

Per molti è il “predestinato”, un po’ come lo era Verstappen prima di vincere il Mondiale nel finale al cardiopalma di Abu Dhabi. Charles Leclerc è da tutti considerato il pilota giusto per riportare dopo 15 anni, tanti saranno nel 2022, la Ferrari a vincere il titolo di Formula 1. Intanto però il monegasco deve accontentarsi di un altro primato, molto meno lusinghiero: quello del conto del carrozziere! Ai primi posti infatti di questa singolare classifica, meglio di lui un altro pilota dell’orbita di Maranello, Mick Schumacher.

Ferrari: Schumacher e Leclerc primi per danni alle monoposto

Sky Deutschland ha stilato una singolare classifica, quella che riguarda i conti che le diverse scuderia hanno dovuto fare con i danni causati dagli incidenti dei rispettivi piloti. Il campione del mondo di questa poco prestigiosa classifica sarebbe quel Mick Schumacher, che al suo esordio in F1, ha pagato caro la sua inesperienza distruggendo più volte la sua Haas, spesso durante le prove libere, Il figlio del grande Michael, di recente promozione a terzo pilota Ferrari, ha causato ben 4.212.500 euro di danni alla sua scuderia.

Al 2° posto di questa classifica di piloti e monoposto “incidentate” c’è proprio Charles Leclerc: il monegasco sarebbe costato alle officine di Maranello ben 4.046.000 euro di riparazioni. A parziale scusante di Leclerc c’è sicuramente il fatto che la maggior parte di questi danni riguarda l’incidente al via del Gran Premio d’Ungheria che fu causato da una doppia carambola sulla pista bagnata, causata prima da Bottas e poi da Stroll col monegasco innocente. Ma anche il lungo nelle barriere di fine qualifiche a Monaco pagato amaramente con la non partenza dalla pole in gara.

Il campione del mondo Verstappen sul podio

In questo campionato, a dir poco lusinghiero, si è ben difeso anche Max Verstappen. Il nuovo campione del mondo di F1 ha causato danni sulla sua Red Bull per 3.889.000 euro. Anche qui, per onestà intellettuale va detto tra i costi maggiori nel conto salato del carrozziero di Milton Keys ci sono gli incidenti di Silverstone, provocato per buona parte da Hamilton, e quello di Baku, arrivato dopo una foratura in gara. Ma c’è anche il crash di Monza dove il buon Max è letteralmente salito sopra la Mercedes di Hamilton.

Sainz ed Hamilton tra i piloti più virtuosi, ma Alonso e Ocon battono tutti

Se Lelcerc ha fatto aprire più di una volta la cassaforte di Maranello per ripagare i danni causati dalla sua irruenza, dall’altra parte Carlos Sainz ha fatto risparmiare qualcosina alle casse del Cavallino Rampante. Lo spagnolo è solo 11° con 1.756.000 euro di danni. Meglio ha fatto Lewis Hamilton, il campione uscente e deluso tredicesimo in classifica con 1.235.000 euro.

Tra i più “buoni” anche il nostro Giovinazzi che ha salutato la F1 e l’Alfa Romeo facendo spendere poco, nemmeno un milione di euro di danni. Irreprensibili invece due vecchi senatori della Formula 1: Sebastian Vettel, e Fernando Alonso che occupano le penultime posizioni in classifica. Ma nessuno batte Esteban Ocon. Il francese della Alpine, vincitore in Ungheria, ha fatto danni per soli 280.000 euro.

La classifica completa dei danni causati dai piloti

Mick Schumacher (Haas) 4.212.500 euro Charles Leclerc (Ferrari) 4.046.000 euro Max Verstappen (Red Bull) 3.889.000 euro Nicholas Latifi (Williams) 3.116.500 euro Valtteri Bottas (Mercedes) 2.713.500 euro Lance Stroll (Aston Martin) 2.686.000 euro Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2.606.500 euro Nikita Mazepin (Haas) 2.468.000 euro Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1.950.000 euro George Russell (Williams) 1.845.000 euro Carlos Sainz (Ferrari) 1.756.000 euro Lando Norris (McLaren) 1.453.000 euro Lewis Hamilton (Mercedes) 1.235.000 euro Pierre Gasly (AlphaTauri) 1.113.000 euro Sergio Pérez (Red Bull) 939.000 euro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 854.000 euro Daniel Ricciardo (McLaren) 713.000 euro Sebastian Vettel (Aston Martin) 660.000 euro Fernando Alonso (Alpine) 315.000 euro Esteban Ocon (Alpine) 280.000 euro

