F1, Fernando Alonso alla ricerca di una scuderia: le sue parole

Fernando Alonso apre a un ritorno in Formula 1. Il pilota asturiano due volte campione del mondo salutò il circus nel 2018, deluso dal fallimento dell’esperienza in McLaren, ma ora confessa che un clamoroso rientro nella serie regina dei motori è possibile: “Non vedo impossibile il mio ritorno in Formula 1”, ha detto lo spagnolo a GQ.

“Non ho la palla di vetro, so che ogni anno che passa sarà più difficile, perché comincio ad avere una certa età, ma non vedo un ritorno in F1 impossibile, perché ho avuto tempo di respirare, ho lasciato riposare la testa e posso tornare con la mente più rilassata e per divertirmi, qualcosa che negli ultimi anni è stato molto difficile per me”, ha aggiunto Alonso, che per ben 17 stagioni ha fatto parte del circus.

Dopo le esperienze vincenti alla 24 Ore di Le Mans e a quella di Daytona oltre alla partecipazione alla 500 miglia di Indianapolis, l’asturiano prenderà parte alla prossima Dakar: “Sarà la sfida più difficile di tutta la mia carriera”.

A spingere per un ritorno di Alonso è anche il suo ex manager Flavio Briatore, che lo vedrebbe bene in Ferrari: “L’anno scorso con Alonso la Ferrari avrebbe vinto il Mondiale. Un suo ritorno in Formula Uno? Uno torna se ha una Mercedes, una Red Bull o una Ferrari, altrimento non avrebbe senso. Un pilota che ha vinto dei Mondiali non lotta per il nono posto. Di nuovo alla Ferrari? Tutto nella vita è possibile, se vogliono vincere…”.

Alonso ha guidato la monoposto di Maranello dal 2010 al 2014, arrivando per tre volte secondo nella classifica generale del Mondiale.

SPORTAL.IT | 18-10-2019 17:51