F1, Fernando Alonso spiega perché ha scelto Alpine

A pochi giorni dal brutto incidente di cui è stato vittima, parla Fernando Alonso, pilota spagnolo che questa stagione gareggerà con l‘Alpine.

Il pilota, travolto mentre era in bici per le strade di Lugano è stato operato a seguito della caduta e di un problema alla mascella che almeno secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbe mettere a repentaglio il suo Mondiale.

Alla rivista britannica ‘Motorsport News’ il pilota ha parlato proprio di Alpine e del perché ha fatto questa scelta: “Ho scelto Alpine per due buoni motivi. Il primo è che osservando lo sviluppo della squadra dal centro classifica al podio sono stato attratto dalle potenzialità future. Il secondo è il fatto che conosco tutti dentro al team. Mi sento sempre a casa in Renault, anche dopo aver fatto molte altre esperienze altrove. Mi sento pronto e carico al 100% in termini di guida. Ho fatto alcuni test sulla mia forma fisica e sono stati i migliori della mia carriera. Sono felice come non mai”.

Lo spagnolo è anche convinto di essere uno dei piloti più completi del circuito anche grazie al fatto di aver corso sia alla Dakar che alla 500 Miglia di Indianapolis, si sente versatile e in grado di adattarsi a tutte le condizioni.

“Potrei avere un voto 9 in tutte le abilità necessarie per correre. Forse c’è un collega in grado di essere più veloce sul bagnato, un altro in qualifica, o in partenza. Ma sono vicino al top in tante circostanze e nel corso di un lungo campionato questa costanza credo che paghi. Penso che a inizio stagione sarò già in grado di esprimere la mia velocità, ma sono al corrente delle difficoltà a cui potrei andare incontro in termini di procedure, di comandi sul volante. Le prime gare potrebbero essere complicate, ma mi sto convincendo a pensare che non andrà così”.

Alonso, dopo l’incidente e l’operazione maxillo facciale (in cui è stata riposizionata la mascella e sono stati sistemati alcuni denti) a cui è stato sottoposto a Berna ha meno di mese per arrivare pronto per i test di F1 in programma in Bahrain dal 12 al 14 marzo.

OMNISPORT | 15-02-2021 12:08