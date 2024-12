F1, Elkann non sta nella pelle: "Ferrari, che entusiasmo con Hamilton e Leclerc". Bilancio e messaggio a Sainz

Il presidente della Ferrari, John Elkann traccia un bilancio del 2024 tra le vittorie di Sainz e Leclerc in F1 e quelle nel WEC. Poi guarda con ottimismo all'arrivo di Hamilton e ringrazia Carlos

A due settimane esatte dalla fine dell’anno è arrivato il momento di tirare le somme anche in casa Ferrari. A farlo ovviamente non poteva che essere il presidente John Elkann. In una nota il numero uno di Maranello ha fatto un bilancio del 2024, in generale del Cavallino Rampante senza disdegnare di proiettarsi alle sfide del prossimo anno. Grande importanza nelle sue parole al progetto sportivo, alla F1 in particolare con un messaggio di commiato per Carlos Sainz e un sano entusiasmo per il dream team che verrà con Lewis Hamilton che andrà a far coppia con Charles Leclerc.

Ferrari, bilancio 2024 in F1 positivo per Elkann

Cinque vittorie, due con Sainz, tre con Leclerc. Un mondiale costruttori sfiorato per pochi punti e poi tanti successi soprattutto con l’Hypercar nel WEC. Il presidente della Ferrari, John Elkann ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per il 2024 del Cavallino Rampante che si sta per chiudere e che ha visto la rossa tornare a vincere su tracciati storici come Monza e Monaco in F1 e cogliere successi importanti negli USA utili per il mercato emericano, vedi Sainz in Messico, il WEC ad Austin.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“La stagione è stata positiva, grazie ai nostri team che si sono impegnati al massimo per onorare lo spirito racing di Ferrari. Resteranno memorabili le vittorie sia nel Mondiale FIA WEC che in Formula 1 dove siamo stati in lizza per il titolo Costruttori fino all’ultimo. Non scorderò mai la domenica del primo settembre, un giorno speciale nel quale abbiamo vinto sia il Gran Premio d’Italia a Monza che ad Austin nel Mondiale Endurance”.

Elkann ringrazia Carlos Sainz ai saluti

Lo aveva già fatto in stagione, lo ha ripetuto per un’ultima volta. La Ferrari ha già salutato Carlos Sainz dopo il Gran Premio di Abu Dhabi che ha chiuso l’esperienza di 4 anni dello spagnolo a Maranello. Nelle parole del numero 1 Elkann il commiato dal madrileno che dall’1 gennaio ufficialmente diventerà un pilota Williams (monoposto che ha già provato nei test di Abu Dhabi):

“Carlos Sainz ha trionfato in Australia e in Messico, coronando così il suo percorso in Scuderia Ferrari. Desidero ringraziarlo per l’entusiasmo e il talento che ha dimostrato in questi quattro anni insieme. Nell’anno del novantacinquesimo anniversario dalla fondazione di Scuderia Ferrari, abbiamo conquistato il GP di Monaco con Charles Leclerc che ci ha poi regalato altri due successi di Monza, davanti a una folla di tifosi entusiasti, e di Austin”. Forse ti può interessare F1, Elkann attaccato: "Nessun sano di mente preferisce Hamilton a Sainz". Carlos in lacrime, retroscena addio L'ex proprietario e team principal Eddie Jordan ancora una volta attacca la Ferrari per aver preferito Hamilton a Sainz e critica direttamente John Elkann. Inoltre svela un retroscena sull'addio di Sainz: "Ha pianto!"

Ferrari, le sfide del 2025 con Hamilton e Leclerc

Oltre a sottolineare la grande soddisfazione per un altro anno di successi a livello commerciale e annunciare un sempre più importante progetto per la Ferrari elettrica del futuro e un impegno in vela del Cavallino Rampante, John Elkann non poteva non nominare il grande colpo di Maranello in vista del 2025, vale a dire Lewis Hamilton che al di là degli scettici giudici di una parte del circus, arriva in rosso con la forza di 7 titoli mondiali. Elkann non vede l’ora di vedere all’opera la coppia Hamilton-Leclerc: