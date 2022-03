F1: Ferrari da sogno nella prima mattinata di test in Bahrein

10-03-2022 12:35

E’ stato Charles Leclerc, sulla Ferrari F1-75, a far segnare il miglior tempo nella prima mattinata del primo giorno di test prestagionali in Bahrein, sul circuito del Sakhir, dove la prossima settimana partirà il campionato del mondo di Formula 1, giunto alla 73a edizione.

F1, test Bahrein: un grande Leclerc precede Albon e Vettel

1’34”531 il tempo fatto segnare dal monegasco della casa di Maranello, che ha fatto meglio di 539 millesimi del thailandese Alexander Albon, nuovo pilota della Williams. Terza posizione a 1”175 per il tedesco Sebastian Vettel sulla Aston Martin.

Per la Red Bull e per la Mercedes sono scesi in pista rispettivamente il messicano Sergio Perez, quarto a 1”446, e Lewis Hamilton, quinto a 1”834. Per quanto riguarda i giri completati, 70 sono stati quelli di Perez contro i 64 della Ferrari di Leclerc.

F1, test Bahrein: la classifica della sessione mattutina

1. Charles LECLERC Ferrari 1’34”531 63 giri

2. Alexander ALBON Williams-Mercedes +0”539 53 giri

3. Sebastian VETTEL Aston Martin-Mercedes +1”175 38 giri

4. Sergio PEREZ Red Bull +1”446 69 giri

5. Lewis HAMILTON Mercedes +1”834 61 giri

6. Esteban OCON Alpine-Renault +2”237 42 giri

7. Guanyu ZHOU Alfa Romeo-Ferrari +2”633 53 giri

8. Lando NORRIS McLaren-Mercedes +3”049 21 giri

9. Pierre GASLY AlphaTauri-Red Bull +3”357 44 giri

In queste ore è anche scoppiata una polemica riguardante l’aerodinamica della nuova Mercedes F1 W13, in particolare le nuove pance, che alcuni team, in primis gli acerrimi rivali della Red Bull, ritengono irregolari e da parte loro si starebbe preparando una richiesta di chiarimenti alla FIA. Insomma, di fatto il campionato del mondo è già iniziato, almeno con gli avvocati…

