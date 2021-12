F1, Ferrari: dalla Spagna l'indiscrezione che fa sognare i tifosi

28-12-2021 11:17

Mentre i piloti si godono le vacanze in giro per il mondo si lavora alacremente tra i team di Formula 1 per non farsi trovare impreparati al nuovo Mondiale di F1 che partirà il 20 marzo con il GP del Bahrain. Sarà un anno particolare il 2022 con la rivoluzione delle monoposto imposta dai nuovi regolamenti. Per la Ferrari è un appuntamento cruciale dopo anni di magra, specie gli ultimi due, con un titolo che manca da oramai 14 anni. In tal senso fanno ben sperare le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sulla nuova rossa che verrà affidata a Leclerc e Sainz per il Mondiale 2022.

F1, Marca incorona la Ferrari 2022

A sbilanciarsi sul Mondiale di Formula 1 che verrà ci pensa il giornale sportivo spagnolo Marca secondo cui ci sarebbe grande ottimismo in casa Ferrari sulla competitività della monoposto per il Mondiale 2022. Ecco quanto si può leggere sulle sue colonne:

“Non c’è semplice ottimismo, c’è molto ottimismo riguardo al lavoro che si sta portando avanti da oltre un anno a Maranello. I dati del motore sembrano essere molto buoni, al pari di quelli di Honda e Mercedes del 2021. Anche i dati aerodinamici e delle prestazioni in curva sembrano essere eccellenti”

Ferrari, l’ottimismo di Binotto sul progetto 2022

La Ferrari è al lavoro sulla nuovo monoposto con i nuovi regolamenti praticamente da oltre un anno, per stessa ammissione del suo team principal Mattio Binotto. Dopo aver dovuto rivedere il supermotore del 2019 in quel tacito accordo con la FIA oggetto di tante critiche, a Maranello sono dovuti ripartire da zero con gravi ripercussioni sul 2020 l’anno peggiore per la rossa mai davvero competitiva. Il 2021 è stato da questo punto di vista un anno di transizione, la SF21 è stata solo un upgrade della SF1000 (anche perchè peggio era difficile fare…) ma lo sforzo dei tecnici di Maranello si è concentrato da subito sul 2022 quando tutti sarebbero dovuti ripartire da zero, sfruttando le (limitate) ore in galleria per identificare quale era la strada migliore.

“Abbiamo pensato alla nuova macchina con una maggiore apertura mentale – le parole recenti di Binotto – senza essere autoreferenziali e, senza disdegnare, di copiare chi ha avuto idee migliori, provando ogni concetto possibile, anche quelli meno intuitivi e scontati per l’esperienza tecnica attuale“.

Come sarà la Ferrari 2022: più snella e nuovo motore

Il concept delle nuovo monoposto partorirà macchine più corte (passo consentito 3600 mm), più pesanti (peso minimo a 795 kg) e con pneumatici più grandi (da 13” a 18”). Gli uomini del reparto motori di Maranello hanno progettato una nuova camera di combustione (ICE), con un rinnovamento del blocco motore che avrà un’architettura più bassa e compatta rispetto a quella attuale volta a favorire un’aerodinamica più estrema al posteriore. E’ stato riprogettato il motore termico, laddove vanno cercati i cavalli. Nuova testata e diverso posizionamento della turbina, e tanto lavoro sulle dinamiche di combustione interna.

La speranza dei tifosi Ferrari nel 2022 sarà ben riposta?

Mai come ora i tifosi della Ferrari attendono il nuovo anno con rinnovate speranze di poter tornare almeno a lottare pere vincere le gare, successo che manca da Singapore 2019 (con Vettel dopo i successi di Leclerc a Spa e Monza). I nuovi regolamenti congeleranno le monoposto per altri 4 anni fino al 2025.

