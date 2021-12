Pausa dai social media per Hamilton: ma il futuro non è in dubbio

27-12-2021 20:47

Lewis Hamilton si sta rilassando sulle piste da sci e si sente “bene” dopo aver perso contro Max Verstappen nella battaglia per il titolo di F1. Lo scrive suo fratello Nicolas. Il sette volte iridato Hamilton non è riuscito a conquistare l’ottavo titolo quando è stato battuto in un finale controverso del Gran Premio di Abu Dhabi il 12 dicembre. In Mercedes erano furiosi per come le regole di gara sono state applicate in una situazione di safety-car e hanno sfidato il risultato, credendo che a Hamilton fosse stata ingiustamente negata la vittoria della gara e il campionato.

Il duro colpo ha portato alla speculazione che Hamilton potesse ritirarsi dalle corse automobilistiche, con il 36enne e la sua squadra lasciati sconvolti dal risultato.

L’ex capo della F1 Bernie Ecclestone la scorsa settimana ha messo in dubbio che Hamilton possa tornare in questo sport nel 2022, quando dovrebbe essere il partner di George Russell in Mercedes.

Da quando gli è stato negato il titolo, Hamilton è diventato silenzioso sui social media e ha smesso di seguire i pochi account Instagram selezionati che prima guardava. Ma Nicolas Hamilton dice che suo fratello si sta semplicemente rilassando con la famiglia, spiegando sul servizio di livestreaming Twitch: “Lewis sta bene. Penso che stia solo prendendo un po’ di pausa dai social media, cosa per cui non lo biasimo”.

“I social media possono essere un posto molto tossico. Ma lui è forte comunque. Sta bene. Sì, sta bene. Sta guardando i bambini sciare in questo momento”.

Hamilton ha perso anche il voto di pilota dell’anno dei team principal di F1, arrivando secondo al campione Verstappen.

Il risultato di un sondaggio dei capi squadra è stato rivelato sul sito ufficiale della F1 lunedì, con la stella della Red Bull Verstappen in cima a quel particolare podio.

Con i TP che valutano i piloti in base al sistema di gara, dove il primo posto guadagna 25 punti e il 10° ne prende solo uno, Verstappen ha ottenuto un totale di 213 punti, con Hamilton che ne ha ottenuti 192 al secondo posto.

OMNISPORT