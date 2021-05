F1, Ferrari e Leclerc sotto attacco: spunta l'audio Mercedes

Il GP di Monaco ha regalato diverse sorprese: Verstappen ha vinto e ha superato Hamilton(7° al traguardo) nella classifica piloti, Carlos Sainz è salito per la prima volta sul podio con la Ferrari e Charles Leclerc dopo la pole conquistata non ha potuto partecipare alla gara a causa di danni alla vettura. Il monegasco, che avrebbe voluto vincere in casa, ha pagato l’incidente nelle qualifiche a pochi secondi dalla fine.

Un incidente che è stato contestato molto dall’ingegnere di pista di Valtteri Bottas. Un messaggio team radio della Mercedes, di cui si apprende ora il contenuto, è destinato sicuramente a far discutere: “Bandiera rossa. Bandiera rossa. Mantieni positivo il delta. Allora, Leclerc l’ha schiantata, convenientemente, all’uscita di curva 16″, ha affermato l’ingegnere.

Valtteri Bottas era ancora in grado di conquistare la pole dopo l’incidente di Leclerc e afferma sconsolato: “Quel giro sarebbe stato quello, ero così pronto”. L’ingegnere di pista si rende conto della chance mancata: “Sì, sei stato sfortunato Valtteri, ma grande lavoro”.

Quel “convenientemente” sicuramente non farà piacere a Charles Leclerc e alla Ferrari, anche perché alla fine il pilota monegasco non ha ottenuto assolutamente alcun beneficio dall’incidente.

Comunque Michael Masi, il Direttore di gara per la FIA, ha confermato l’involontarietà di Leclerc di prendersi la pole con la bandiera rossa: “L’incidente è passato immediatamente sotto la nostra lente di ingrandimento ed è sembrato subito piuttosto chiaro che si è trattato di un errore in Curva 15. Dopo aver visto anche i dati e le comunicazioni con il box, posso affermare che nessun pilota andrebbe a danneggiare così pesantemente la propria monoposto, anche per via delle conseguenze che potrebbero derivare da un simile impatto“, le sue parole come riportato da GP Fans.

OMNISPORT | 24-05-2021 17:57