F1, Ferrari: vittoria Gp Singapore punto di partenza. Sainz ha superato Leclerc nelle gerarchie, ora il rinnovo

Dopo la vittoria del Gran Premio di Singapore la Ferrari si gode la rinascita e lancia la sfida alla Red Bull per il futuro. Carlos Sainz è l'eroe di Marina Bay mentre Charles Leclerc si limita a fare da scudiero ma da lui ci si aspetta di più

Finalmente Ferrari, era ora. Non è un sogno quello che è successo. La vittoria delle rossa al Gran Premio di Singapore è realtà ed è dolce per Maranello e per i ferraristi risvegliarsi dopo una vittoria tanto agognata. Un digiuno lungo 434 giorni (Leclerc al GP d’Austria 2022) che Carlos Sainz ha azzerato con maestria da “matador” ma al tempo stesso da astuto stratega con una freddezza che il giorno dopo appare ancora tanto lucida quanto pazza.

Proprio lo spagnolo è il protagonista assoluto che nel giro di due settimane e due gare, da Monza a Singapore si è preso con due garone il cuore rosso dei tifosi Ferrari “strappandolo” quasi da Charles Leclerc. Il monegasco esce in parte sconfitto dalla gara di Marina Bay anche se il suo mettersi a disposizione del compagno e del bene del team sa tanto di gentleman driver di altri tempi. Ma al di là di tutto da questo successo il Cavallino Rampante riparte per costruire un futuro roseo… anzi a forti tinte rosso.

La Ferrari che non ti aspetti a Singapore: il lavoro paga

Una F1 difficilmente intellegibile, ma soprattutto una Ferrari SF-23 imperscrutabile. Dopo i sorrisi, la pole, la lotta per la vittoria e il podio di Monza, quasi tutti, a cominciare da Vasseur avevano profetizzato una rossa in grande difficoltà a Singapore. La SF-23 finora aveva sempre mal digerito i circuiti cittadini e tortuosi a basso carico con gare barbine a Monaco, Ungheria e ultimo della lista Zandvoort non meno di un mese fa.

Ed invece la Ferrari ha sconfessato tutti i più cattivi pronostici. Veloce sin dalle prime libere del venerdì. Ha calato una sorta di hat trick sulla pista di Marina Bay conquistando tutte e tre le sessioni di libere (fp1 Leclerc, fp2 ed fp3 Sainz) e poi soprattutto prendendosi pole e vittoria con Carlos Sainz.

La vittoria di Singapore è sicuramente il frutto di un grosso lavoro che i meccanici, ingegneri e piloti al simulatore hanno fatto in queste settimane a Maranello. Dice della bontà del lavoro, del metodo e della gestione del team principal Fredric Vasseur da meno di un anno sul ponte di comando e getta sicuramente le basi per un rilancio delle ambizioni di Maranello per questo finale di stagione e per il Mondiale di F1 che verrà.

La Ferrari di Singapore lancia la sfida alla Red Bull

Sì, è vero. Inutile correre troppo. Ancora presto per i proclami. Perchè si sa “una rondine non fa primavera”. Eppure non si può non trarre fiducia ed energia positiva da quanto successo tra Monza e Singapore in casa Ferrari. E non solo.

Almeno per qualche giorno, fino all’imminente Gran Premio del Giappone, si parlerà di “riscossa rossa”. E forse è anche un bene per tutto il circus “annoiato” a tratti anche “ammorbato” dall’egemonia Red Bull chissà forse messa in discussione con l’entrata in vigore della nuova direttiva tecnica TD018 che va ad impattare la flessibilità delle componenti aerodinamiche..

La Ferrari c’è. Ha dimostrato di poterci essere, ora come in futuro. Con 7 gare al termine nulla è precluso agli uomini in rosso, a parte ovviamente la lotta per il Mondiale. Sainz potrebbe mettere nel mirino il 3° posto nella classifica piloti mentre Maranello è già quasi nei tubi di scarico della Mercedes per il 2° posto in quello costruttori.

Ferrari: la crescita di Sainz, ora vero leader in attesa di rinnovo

Capolavoro, fenomenale, coraggioso, eroico. Gli aggettivi nelle ultime 24 ore si stanno sprecando per denotare la vittoria di Carlos Sainz a Singapore. Un successo che arriva da lontano, dalla voglia di questo pilota spagnolo di emergere, di capire, di analizzare, di riuscire. Una meticolosità che tutti gli tributano nel circus, frutto della genialata fatta con Norris sul drs nel finale per arginare gli attacchi delle Mercedes.

Sainz arriva con l’ingegno, con la strategia, con il lavoro laddove forse bisogna colmare qualche lacuna nel talento puro, diciamo nella norma rispetto ai vari Verstappen ed Hamilton della situazione, forse anche Leclerc. Eppure dopo la sosta ha messo insieme tre garone, bene a Zandvoort dove ha salvato la baracca a Maranello, ottimo a Monza, superbo a Marina Bay. Il rinnovo con Ferrari lo attende, a questo punto, è solo un pezzo di carta da firmare. Di fenomeni in giro, Verstappen a parte, non ce ne sono.

Ferrari, Leclerc che succede? Charles remissivo ma decisivo

Sainz e Leclerc, principio e fine, alfa e omega. Singapore è stata anche una gara spartiacque, uno sliding doors per i due piloti della Ferrari. Per la prima volta forse Charles ha accettato di fare da scudiero a Carlos riconoscendogli la sua superiorità almeno sul circuito di Marina Bay. Il monegasco si è messo al servizio dello spagnolo come fece nel 2019 Vettel, 4 volte campione del mondo, con lui a Spa nella sua prima vittoria in F1.

Eppure c’è qualcosa che ultimamente non va in Leclerc apparso fin troppo remissivo, passivo, in balia delle bizze nervose della SF-23 che invece il suo compagno ha saputo capire e domare prima e meglio di Charles. Sta qui la chiave di volta. Lo scorso anno, specie nella prima parte della stagione Leclerc volava con la F1-75 mentre Sainz annaspava spesso e mal volentieri.

Ora gli equilibri si sono capovolti. E anche i tifosi della rossa sembrano sempre più gradire l’astuzia dello spagnolo alla velocità e talento puro del monegasco. Ma siamo sicuri sarà un momento passeggero. Alla fine che sia Sainz o Leclerc l’importante è che vinca la Ferrari. Perchè come diceva sempre il Drake “I nostri tifosi ci chiedono vittorie e noi lavoriamo per dargliele”.