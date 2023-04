F1, Ferrari: il posto di Sainz è a rischio

Secondo El Nacional, il Cavallino si sta stufando del pilota spagnolo che non ha performato secondo le aspettative.

24-04-2023 18:38

Quarta posizione nella classifica costruttori per la Ferrari dopo le prime tre gare del Mondiale 2023 di Formula 1 con appena 26 punti: 20 da Carlos Sainz e sei da Charles Leclerc. Il bottino del monegasco è stato macchiato anche da due ritiri, mentre lo spagnolo ha subito la famosa penalità nel finale dell’ultimo GP d’Australia a Melbourne. Ora a Baku vorranno di sicuro ripartire.

Ma a tenere banco, oltre alle prestazioni in pista, è anche il futuro dei due piloti. Leclerc potrebbe lasciare la Rossa di Maranello di sua spontanea volontà per andare forse in Mercedes. Mentre per Sainz ci sarebbero problemi proprio dai vertici del Cavallino, che sembra insoddisfatto dell’operato fin qui da parte dello stesso pilota spagnolo.

Secondo il giornale catalano El Nacional, infatti la situazione è parecchio delicata: “La Ferrari sta iniziando a stancarsi di Sainz. Lo spagnolo non sta performando in squadra come ci si aspettava e si stanno stufando delle scuse da Madrid. La verità è che, da un po’ di tempo a questa parte, alla Ferrari stanno iniziando a essere contrariati con Sainz”.

El Nacional ha rincarato dunque la dose sul pilota approdato a Maranello nel 2021 dalla McLaren: “Non si è comportato come ci si aspettava: ha deluso. Pensavano sarebbe stato un pilota di punta e non lo sta dimostrando. Se vuole continuare, deve iniziare a dimostrare perché gli è stata data fiducia. Ma, al momento, non c’è nessun accenno a questo”.

C’è però di più, perché ci sarebbero anche dei problemi fra Sainz e il compagno di squadra Leclerc: “Anche Charles ha messo mano alla questione. Il monegasco è molto arrabbiato con Carlos per non averlo aiutato in Australia. Leclerc, alla Ferrari, è visto come una star. Quindi, il futuro di Sainz nella squadra italiana è sul filo del rasoio”.