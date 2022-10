31-10-2022 08:34

Nel Gran Premio del Messico, la Ferrari ha deluso ampiamente. Sia Carlos Sainz che Charles Leclerc non sono mai stati competitivi in gara. L’ennesima amarezza stagionale che sta mettendo a rischio anche il secondo posto nella classifica costruttori.

F1, Ferrari lenta e in grande affanno in Messico

Tanta delusione nelle parole dei piloti della Ferrari nel post gara del Gran Premio del Messico che, ancora una volta, ha visto Max Verstappen protagonista assoluto. La Ferrari non è più veloce mentre le Mercedes stanno ritrovando il loro passo.

Charles Leclerc si è dovuto accontentare di un mediocre sesto posto finale: “E’ chiaro che abbiamo sofferto rispetto a Mercedes e Red Bull. Abbiamo massimizzato il potenziale oggi e fa male essere così dietro”, le sue parole riportate da Sky Sport che certificano la preoccupazione in casa Ferrari per un finale di stagione che potrebbe rovinare quanto di buono fatto nella parte iniziale. L’ultimo successo della Rossa risale ai primi di luglio, al Gran Premio d’Austria.

F1, non c’è una spigazione al momento no della Ferrari

Il più deluso di tutti, al termine del Gran Premio del Messico, è stato sicuramente il Team Principal della Rossa Mattia Binotto. La Ferrari non ha velocità mentre la Mercedes sembra rinata. Il rischio di perdere il secondo posto nella classifica costruttori è elevato (il Cavallino ha 40 punti di vantaggio a due gare dalla fine del Mondiale).

“Non abbiamo spiegazioni, è stato un weekend difficile e oggi ancora di più. Siamo mancati di trazione, di bilancio e facevamo fatica a curvare la macchina. Non ho una risposta certa, i fattori sono multipli”, le parole dello stesso Mattia Binotto che, di fatto, certificano come, attualmente, la F1-75 sia in grande affanno.

F1, due gare al termine: serve un finale da vera Ferrari

Al termine del Mondiale, mancano solo due appuntamenti: Brasile e Abu Dhabi. La Ferrari, al momento, ha 487 punti, 40 punti di vantaggio sulla Mercedes nella classifica costruttori.

A Maranello ci tengono particolarmente a chiudere la stagione al secondo posto. Per conservare la seconda piazza, servirà un finale importante.

“Mi auguro di vedere una Ferrari competitiva in Brasile, ci era accaduto in Belgio. Ci confronteremo per chiudere forte in Brasile ed Abu Dhabi”, la speranza di Mattia Binotto che è anche quella del popolo ferrarista. Il problema è che, in casa Mercedes, sia Lewis Hamilton che George Russell hanno grandi motivazioni e una monoposto molto più competitiva rispetto alla Ferrari.