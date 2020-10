F1, Ferrari: Jackie Stewart pensiona Sebastian Vettel

La leggenda della Formula 1 Jackie Stewart, tre volte campione del mondo, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha consigliato a Sebastian Vettel di ritirarsi dopo le ultime stagioni negative alla Ferrari: “Sebastian Vettel è un vero gentiluomo e ha avuto una carriera meravigliosa. Personalmente vorrei che si ritirasse per fare quello che faccio io andando agli eventi. Sarebbe un grandissimo ambasciatore a livello internazionale per questo sport”, ha dichiarato l’81enne ex pilota.

Vettel, che proverà invece a rilanciarsi all’Aston Martin nel 2021, sta vivendo la peggiore stagione della sua carriera: il quattro volte campione del mondo è attualmente tredicesimo in classifica con appena 17 punti all’attivo, e praticamente in ogni gara deve lottare contro la SF1000 con cui non ha mai trovato un feeling: ne sono le conseguenze i tanti errori e i testacoda che hanno costellato il Mondiale del tedesco.

Proprio sulla Ferrari si è poi concentrata l’attenzione di Stewart: “La Ferrari è il marchio più importante rimasto in Formula 1, ma per qualche ragione, quest’anno, è stato disastroso per loro. Prego per loro e spero che il prossimo anno la rivedremo dove dovrebbe essere”.

Su Vettel si era espresso pochi giorni fa anche un altro campione del mondo, Nico Rosberg: “Uno sbaglio tira l’altro e alla fine diventa una valanga. Sebastian si trova ormai in una spirale negativa. Più dubbi hai, più errori commetti errori, ma il trasferimento in un altro team potrebbe aiutarlo”.

Ne è certa la Racing Point, futura Aston Martin, che crede ancora nel pilota: “Sebastian ha semplicemente bisogno di sentirsi al centro del progetto e sono sicuro che gli forniremo tutti gli strumenti e il sostegno di cui ha necessita per poter esprimere il suo talento non comune”, ha detto il direttore tecnico Andy Green.

OMNISPORT | 19-10-2020 13:24