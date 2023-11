F1, Ferrari: da Leclerc parole d'amore che sanno di firma sul rinnovo. E Vasseur lo carica per Las Vegas

Charles Leclerc non intende minimamente lasciare Maranello e ribadisce il suo obiettivo di laurearsi campione del modo con la Ferrari. Intanto Vasseur prova a caricarlo in vista del Gran Premio di Las Vegas che si correrà domenica

Ultimo aggiornamento 15-11-2023 22:31

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Ultime battute del Mondiale di Formula 1 2023. Da domani con il media day e le interviste dei protagonisti entra nel vivo il week end del Gran Premio di Las Vegas. La F1 torna nella Capitale del Gioco a 40 anni dall’ultima volta, il biennio 81-82. Per la Ferrari penultima fatica prima di archiviare questa ennesima stagione abbastanza deludente.

Proverà il guizzo Charles Leclerc, Red Bull e Verstappen permettendo. A differenza di Sainz, il monegasco è a caccia della vittoria o comunque di una prestazione di spessore, specie in gara, dopo la grande delusione del Brasile. Ma di Charles si parla sempre anche in ottica futuro con la questione rinnovo ancora insoluta.

Che pare sarà ancora tinto di rosso almeno a leggere le parole pronunciare da Leclerc nelle ultime ore. Intanto il team principal di Maranello, Frederic Vasseur lo carica in vista della gara di Las Vegas col circuito cittadino che potrebbe favorire l’exploit della SF23 come fece Singapore col successo di Carlos Sainz.

F1, Leclerc giura amore alla Ferrari: “Qui per vincere il Mondiale”

Il 2023 di Charles Leclerc non è stato raggiante. Qualche pole, qualche podio e poco altro. La cocente delusione di Interlagos col ritiro primo del via, ma anche le pole “sprecate” di Austin e Messico, sono un po’ la cartina tornasole del Mondiale del monegasco così come della Ferrari. All’insegna del vorrei ma non posso.

Fonte: Ansa

Accanto alla questione rinnovo si è anche spesso parlato della volontà o meno di Leclerc di restare alla Ferrari, magari ammaliato da altre destinazione, si era vociferato di un interesse della Mercedes prima del rinnovo di Hamilton. Ora sembra che il tutto si sia rasserenato e in attesa di mettere nero su bianco, in un’intervista a ESPN, Leclerc giura amore eterno alla causa di Maranello:

“Voglio vincere il campionato del mondo? Certo, credo lo pensino tutti, ma voglio cambiare il mio posto con qualcun altro? No, non voglio. Ho sempre sognato di diventare un pilota di Formula 1, e ancora di più di farlo con la Ferrari. Ora sento un sentimento familiare, sono tanti anni che faccio parte del team sia come vero pilota della Ferrari che come pilota della Ferrari Driver Academy negli anni precedenti. Abbiamo trascorso tanti anni insieme e voglio finire la missione con un campionato del mondo”. Fonte: Ansa

F1 Gp Las Vegas, Vasseur carica Leclerc: “Può fare gran gara”

A due gare dalla fine la Ferrari si sta giocando il secondo posto nel Mondiale Costruttori contro la Mercedes. Hamilton e Russell hanno 20 punti di vantaggio su Maranello. Difficile ma non impossibile al di là dell’importanza più o meno, forse solo economica, di fregiarsi del titolo platonico di vice campioni del mondo marche.

A crederci comunque è tutta la Ferrari, come conferma il team principal Frederic Vasseur nella solita intervista rilasciata sui canali ufficiali del team del cavallino rampante, il manager francese ripone molta fiducia proprio in Leclerc e la sua abilità nei circuiti cittadini:

“Da sempre Charles è molto competitivo su questo tipo di tracciati, dove è necessario sfiorare i muretti, e Carlos ha dimostrato a Singapore di non essere da meno. Siamo fiduciosi che avremo delle carte da giocarci, lo dobbiamo fare supportando i nostri piloti e mettendoli in condizione di lottare per i risultati che sappiamo essere alla nostra portata”.

Gp Las Vegas, Vasseur: “Ferrari e Usa grande binomio”

Sperando che anche Sainz riesca a dire la sua, incredibile cosa abbia già combinato a Las Vegas, per la Ferrari gli Stati Uniti come al solito vogliono dire mercato americano, business, tanto da promuovere una livrea e un outfit ad hoc per la gara in Nevada. Vasseur conferma l’importanza della terza gara statunitense in calendario:

“Siamo felici che la Formula 1 torni protagonista a Las Vegas a oltre 40 anni di distanza dall’ultima volta. Il nostro sport nell’ultimo lustro è diventato sempre più popolare in America e il fatto che in questa stagione ci troviamo a correre per la terza volta negli Stati Uniti è una conferma di questa nuova epoca d’oro per la Formula 1 oltreoceano. Gli USA per Ferrari sono una terra speciale, nella quale troviamo sempre tanto affetto, ed è anche per questo che abbiamo dedicato una livrea speciale a questa gara”.



F1, Ferrari bocciata su tutta la linea: “Troppa gente al potere”, il duro attacco